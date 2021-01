Frida Demervall: Vi har misslyckats med att skydda skolan och förskolan i coronapandemin

Att vara lärare eller förskolepedagog har sina utmaningar i vanliga fall och i pandemitider är det sannerligen ingen lätt match.

Nya rutiner, konflikter med föräldrar kring hur restriktioner och rekommendationer som ändras ska tolkas, kollegor som blir sjukskrivna, för att inte tala om stressen av att befinna sig i en arbetssituation där det är extremt svårt att hålla sig till rådande rekommendationer om distans. Vi har dock alla vaggats in i tron om att smittspridningen sker någon annanstans än i skolorna och på förskolorna.

En rapport som redan då kritiserades av Lärarförbundet för att använda sig av gamla siffror

I Folkhälsomyndighetens (FHM) statistik från i våras såg det nämligen ut som att lärargrupperna var underrepresenterade i antal smittade och så sent som i november 2020 släppte FHM en rapport där de drog slutsatsen att lärare löpte liten risk att smittas av covid-19 på jobbet. En rapport som redan då kritiserades av Lärarförbundet för att använda sig av gamla siffror.

Nu visar dock TV4 att nya siffror från FHM istället visar på att det finns en överrepresentation bland lärare och förskolepersonal när det kommer till att smittas av coronaviruset. Vad detta beror på har ännu inte analyserats, men siffrorna väcker många frågor kring hur vi hittills har sett på skolan under pandemin.

Så sent som i december sa Region Gävleborgs tidigare tillförordnade smittskyddsläkare Lars Wesslén tvärsäkert att "Jag företräder den rationella synen i det här. Och barn är inte drivande i smittspridningen". Samt att förskolepersonal är en "privilegierad yrkesgrupp", som löper mindre risk än andra att smittas, med anledning av att frågan om familjekarantän var uppe för diskussion.

Vikten av att kunna hålla skola och förskola öppna under pandemin är de flesta överens om. Men för att det ska vara möjligt måste vi också ta frågan om smittspridningen i skolan på allvar.

Tyvärr har det funnits många frågetecken kring hur situationen på våra skolor och förskolor har sett ut under den här pandemin.

I Söderhamn exempelvis, en av landets mest drabbade kommuner, med flest dödsfall av covid-19 i Hälsingland, var det först i november som förskolepersonalen fick tillgång till visir och munskydd.

Och i Nordanstig valde kommunen för bara några veckor sedan att gå emot smittskyddsläkarens rekommendationer om distansundervisning vid terminsstart, trots det kritiska smittläget i regionen vid tillfället.

Risken finns att FHM:s nya siffror är ett resultat av vår oförmåga att skydda skol- och förskolepersonal på ett bra sätt under pandemin

Våra kommuner och fristående skolor har som huvudmän ett stort ansvar när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet på våra skolor och förskolor. Tyvärr verkar frågan ändå inte alltid ha prioriterats så som sig bör. Något som även styrks i den undersökning som Lärarförbundet utförde under hösten. Där var det bara 21 procent av de svarande som helt höll med om att deras arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

För mig är det under all kritik. Risken finns att FHM:s nya siffror är ett resultat av vår oförmåga att skydda skol- och förskolepersonal på ett bra sätt under pandemin.

Men om skola och förskola ska kunna fortsätta att hålla öppet under pandemin, ja då gäller det att vi börjar ta frågan på allvar och inser att skolan och förskolan inte kan behandlas som något undantag gällande smittsäkerhet.