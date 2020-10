Frida Demervall: Våra ungdomar riskerar utvisning medan regeringen käbblar

Just nu håller tiden på att rinna ut för många av de ungdomar som fått stanna i Sverige på premisserna av den mycket omdebatterade gymnasielagen. Men trots att regeringens så sent som i onsdags höll en pressträff där de presenterade en nya överenskommelse om lättnader i gymnasielagstiftningen, så är Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu öppet oense om vad som egentligen ska gälla. Det är under all kritik. Dessa ungdomar har lidit tillräckligt och våra politiker måste se till att lösa situation snarast.