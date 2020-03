Frida Demervall: Svenska barn tillåts leva under tortyrliknande förhållanden –när kommer lagändringen ?

När jag ger sista näsgnuggen till min dotter och tittar in i hennes stora glada och förväntansfulla ögon kan jag inte låta bli att slås av tanken, tänk om det varit hon. Om hon helt plötsligt blivit tagen från vår familj, utan möjlighet till kontakt och placerats i ett hem med människor hon inte känner. Människor som dessutom inte är kapabla att hantera ett barn, ett barn som inte ens hunnit fylla fyra år. Hur hade hon då mått? Tanken är för hemsk att ens ta in. Jag kan inte se det som annat än tortyr av ett barn. Tortyr, sanktionerad av svensk lagstiftning, för det här är i enlighet med vår lag.

Tio pussar och tio kramar, sedan två näsgnuggisar. Det är avskedsrutinen när jag lämnar min dotter på förskolan, följt av ett vi ses snart igen! Min dotter, bara något år äldre än flickan som kallades Lilla hjärtat, studsar glatt iväg, förvissad om att mamma kommer snart igen. Att jag och vuxenvärlden skyddar henne, att hon är trygg.

Den lilla treåriga flickan som kallades Lilla hjärtat familjehemsplacerades när hon bara var några veckor gammal, på grund av mycket allvarliga problem hos de biologiska föräldrarna. I familjehemmet växte hon upp med syskon och föräldrar som gav henne kärlek, trygghet och stabilitet, ett hem, ett liv. Men allt det rycktes ifrån henne.

När jag ger sista näsgnuggen till min dotter och tittar in i hennes stora glada och förväntansfulla ögon kan jag inte låta bli att slås av tanken, tänk om det varit hon. Om hon helt plötsligt blivit tagen från vår familj, utan möjlighet till kontakt och placerats i ett hem med människor hon inte känner. Människor som dessutom inte är kapabla att hantera ett barn, ett barn som inte ens hunnit fylla fyra år. Hur hade hon då mått? Tanken är för hemsk att ens ta in. Jag kan inte se det som annat än tortyr av ett barn. Tortyr, sanktionerad av svensk lagstiftning, för det här är i enlighet med vår lag. Socialtjänstens insatser ska bygga på frivillighet och placerade barn ska snarast möjligt återförenas med sina biologiska föräldrar, vilket gör att familjehemsplaceringarna blir tillfälliga.

Lilla hjärtat är ett så fruktansvärt exempel på hur fel vårt system kan slå. Hur en liten treårig flicka tillåts slitas från den enda familj hon känner till, för att sedan leva under förhållanden som till slut gör att hon dör. Det går knappt att ta in. Men Lilla Hjärtat är inte det enda barnet som får lida på det här sättet i Sverige. Många barn far illa i det tysta. De allra flesta fallen får vi aldrig ens reda på eftersom de är sekretessbelagda.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger med anledning av det som hänt att hon vill ”skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar”. Det är dock oklart på vilket sätt. Ulf Kristersson (M) vill “samla kloka personer från höger till vänster för en social reform där vi kan komma tillrätta med de här problemen.” Fina ord, men sannolikheten för en real förändring till barnens bästa känns ändå långt borta.

Frågan om att minska ner de biologiska föräldrarnas rättigheter till barnet är en politiskt väldigt känslig fråga. Så sent som 2015 kom en utredning om barnperspektivet vid familjehemsplaceringar upp på regeringens bord, men redan på förhand hade utredningen uteslutit alla möjligheter till adoption mot de biologiska föräldrarnas vilja.

Om vår regeringen på allvar vill säkra att lagstiftningen stärker barnens rättigheter, ja då räcker det inte med fina ord. Då måste de öppna för möjligheten till adoption av barn vid synnerliga skäl även i Sverige.

I våra grannländer Norge och Danmark ser man annorlunda på saken, där tillåts öppen adoption som ett alternativ till långtidsplacering. Om vår regeringen på allvar vill säkra att lagstiftningen stärker barnens rättigheter, ja då räcker det inte med fina ord. Då måste de öppna för möjligheten till adoption av barn vid synnerliga skäl även i Sverige.