Frida Demervall: Stötta gärna lokalt – men slut dig inte mot resten av världen

Några dagar i veckan lämnar jag hemmakontoret för en kort stund och åker in till stan för att handla en Take Away- lunch eller en bok på bokhandeln. De folktomma restaurangerna gör att det knyter sig i magen på mig.

Jag ser hur livsverk som har byggts upp med blod, svett och tårar raseras, jag ser hur människor får gå från jobb till en oviss framtid. Människor jag känner och företag vars tjänster och produkter jag har lärt mig att förlita mig på. Vad vore vårt lilla samhälle utan dessa företagare tänker jag? Så klart jag handlar lokalt, jag vill bidra så gott jag kan till de lokala företagens överlevnad och till att vårt samhälle ska kunna klara sig ur den här krisen.

Jag är långt ifrån ensam i det här, i väntan på hämtmaten hör jag telefonen ringa många gånger om med nya beställningar. Att vi är många som vill hjälpa till och bidra på det sätt vi kan för att samhället ska kunna fortleva gör mig varm i hjärtat. Men samtidigt i bakhuvudet ringer det ändå en varningssignal. Det finns en baksida med att bara tänka lokalt.

Vi människor vill gärna gruppera oss i en innegrupp och en utegrupp. Befinner man sig i innegruppen finns det mycket sympati och hjälp att få, men befinner man sig i utegruppen så finns det ingen empati för din situation. Och i en kris är det stor risk för att innegruppen krymper betydligt.

Världen har slutit sig, gränserna är stänga och riskerna för protektionism och misstro mot andra grupper är skyhög just nu.

Risken med att vi nu sluter oss mer och mer är ökad polarisering och protektionism. Vi bör försök påminna oss själva om det och vara uppmärksamma.

Redan tidigt i denna kris kunde vi läsa om ökad rasism mot personer med asiatiskt utseende. USA:s president Donald Trump har inte heller varit sen med att göra sitt för att spä på denna polarisering, genom att bland annat kalla covid-19 för "Kinaviruset". Världen har slutit sig, gränserna är stänga och riskerna för protektionism och misstro mot andra grupper är skyhög just nu. Här i Sverige tycker jag mig bland annat kunna se en tydlig upptrappning i polariseringen mellan stad och land, med kommentarer om att det är stockholmarnas fel, det är de som sprider viruset.

Redan innan covid-19 blåste högervindar genom Europa och risken är nu stor för att krissituationen utnyttjas i syfte att ytterligare polarisera grupper mot varandra. När jag vågar plocka fram tanken så ger den mig faktiskt kalla kårar längs ryggraden.

Det här är inte tiden då vi vill polarisera och rasera förtroenden eller samarbeten som har byggts upp under lång tid. Det här är den tid då vi behöver varandra som mest.

Var uppmärksam när någon kommer med uttalanden som syftar till att avhumanisera och gruppera in oss

Så handla gärna lokalt och stötta den lokala ekonomin, men låt det inte bli en handling som leder till att stänga ute andra. Var uppmärksam när någon kommer med uttalanden som syftar till att avhumanisera och gruppera in oss . Dra er då till minnes att vägar går åt två håll. Hälsingland, eller för den delen Sverige är inte självförsörjande. Och även om vi just nu inte kan resa eller ens gå hemifrån, så får vi inte glömma att vi är en del av resten av världen också.