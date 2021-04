Frida Demervall: Själviskt att hävda pandemitrötthet – stanna hemma i valborg

Störst smittspridning och högst dödlighet av covid-19 i landet, så har situationen sett ut här i Gävleborg under våren. Exakt vad det beror på vet vi inte, men den muterade och mer snabbspridande varianten av viruset fick tidigt fäste och har spridit sig som en löpeld här. Siffor som nyligen presenterades i tidskriften The Economist visade också att flera regioner i Sverige, där i bland Region Gävleborg, toppade i antal fall och dödsfall per 100 000 invånare, jämfört med övriga regioner i Europa.

Jämförelser mellan olika länder är givetvis svåra, men det går inte att förneka att situationen här har varit och är extremt allvarlig.

Från min egna okulära besiktning kan jag lätt konstatera att många, trots det allvarliga läget, struntar i rekommendationerna. Något som även Länsstyrelsen i Gävleborgs nyligen presenterade mätdata visar. Gävleborgare verkar i allt större utsträckning återgå till arbetsplatserna, istället för att stanna hemma och arbeta. Länsstyrelsen vädjar till såväl enskilda som arbetsgivare att ta sitt ansvar. Ett budskap som Folkhälsomyndigheten såväl som smittskyddet i Gävleborg också upprepat otaliga gånger under det år som varit.

Jo tack, jag är också trött, det är vi alla, men trötthet utrotar inte virus

Ändå är det som om många nu slår dövörat till, pandemitrötthet kallas det visst. På senare tid är det ett flertal som hört av sig till mig med budskapet att jag måste sluta tjata om restriktioner, att vi måste sluta vara rädda för att bli smittade och att de är trötta på det här nu. Jo tack, jag är också trött, det är vi alla, men trötthet utrotar inte virus.

Att ignorera rekommendationerna riskerar dessutom att göra situationen än värre för de som verkligen lider av trötthet, på gräns till utmattning nu, det vill säga vårdpersonalen.

Att hävda pandemitrötthet är inte bara oansvarigt, det är så otroligt själviskt.

Att följa rekommendationerna, bära munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd, jobba hemifrån om man kan och undvika sociala sammanhang är fortsatt enormt viktigt för att stoppa spridningen. Att strunta i det förlänger bara väntetiden för oss alla när det kommer till att återgå till det normala.

Ignorerar vi rekommendationerna riskerar vi fortsatt spridning och att fler människor dör eller blir allvarligt sjuka

Detta gäller trots att det nu kom ett försiktigt positivt besked om att tredje vågen verkar var på väg att avta i Gävleborg (dock vänder smittspridningen upp i Hudiksvall).

– Vi hoppas innerligt på att detta är början på den tydliga nedgång vi väntat på så länge. Men jag vill betona att belastningen fortfarande är hög. Vi kan inte heller utesluta att vi får en ny uppgång på det sätt som inträffade i slutet av maj i fjol under den första vågen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Kaarme till Helahälsingland.se

Och precis så är det, hur trist och tråkigt det än må vara. För ignorerar vi rekommendationerna riskerar vi fortsatt spridning och att fler människor dör eller blir allvarligt sjuka. Dessutom ökar risken för att vi får in nya varianter med mutationer där vaccinen kanske inte hjälper.

Den situationen vore förödande och kanske något den pandemitrötta borde fundera ett extra varv kring. Inte minst nu inför valborgsfirandet.