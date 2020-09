Frida Demervall: Så ska politiken rädda oss från företagsdöd och arbetslöshet

På behörigt avstånd från varandra och inför nästan tomma läktare står riksdagsledamöter från Gävleborgs län plus en ombudsman från Vänsterpartiet i Gävleborg uppradade. Företagarna Gävleborg och Svenskt Näringsliv Gävleborg har bjudit in till nått som de valt att kalla företagsam halvtidsdebatt, en live streamad debatt i syfte att stämma av vad som har gjorts och vad som ska göras för företagsamheten från politiskt håll, så här halvvägs in i mandatperioden.

Med en arbetslöshet som närmar sig 10 procent, lågkonjunktur och en coronapandemi som försvårar situationen för många företag, är frågan högaktuell. Inte minst för våra unga, då risken är stor att många i den yngre generation kommer att få det svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Lars Beckman (M) inledde debatten och var inte helt oväntat kritisk mot regeringen och samarbetspartierna. Han menade bland annat på att regeringen varit allt för passiv under coronapandemin och att de saknas en gemensam berättelse om vart Sverige är på väg.

Men att oppositionspartierna i riksdagen, moderaterna inkluderat, röstat ner exempelvis ingångsavdraget som skulle ha stimulerat ungdomar och utlandsfödda in i jobb.

Anders W Jonsson (C) påpekade att det i januariöverenskommelsen visst är ett stort fokus på åtgärder för företagande och inte minst ett fokus för att få unga och utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden. Men att oppositionspartierna i riksdagen, moderaterna inkluderat, röstat ner ingångsavdraget som skulle ha stimulerat ungdomar och utlandsfödda in i jobb.

För att klara oss ur coronakrisen måste skattetrycket hållas nere och investeringar göras, samtidigt som välfärden ges resurser för att kunna fortsätta fungera menar Anders W Jonsson. Något som Patrik Lundqvist (S) i mycket höll med om. Medan Vänsterpartiets ombudsman Seppo Laine kallade det för Keynsianska teorier och istället menade på att vi behöver öka skattetrycket för att välfärden ska kunna finansieras.

Samtliga i panelen kunde dock enas om vikten av fiberutbyggnad. Idag är 20 procent av hushållen i Gävleborg utan fiber och i tider där hemarbete mer eller mindre blivit norm, blir det extra tydligt hur viktig fiber är för möjligheten att kunna driva företag på ett konkurrensmässigt sätt.

Det hintades också tydligt om att nya satsningar inom bredbandsfrågan är att vänta inom kort.

- Det är nog bara dagar bort innan vi kan presentera något på det här sa Anders W Jonsson (C).

Sammanfattningsvis kan man konstateras att Sverige hittills klarat sig hyfsat i krisen och att Gävleborg klarat sig hyfsat sett till hur det ser ut i Sverige. Fler satsningar är att vänta, men mycket finns också kvar att göra för att främja vårt företagande framöver .