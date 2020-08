Frida Demervall: Oerhört viktigt att våra företag orkar hålla i och hålla ut

När coronapandemin slog ner som en blixt från klar himmel i våras var det många med mig som oroade sig för hur våra företag skulle komma att klara av situationen. Att från ena dagen till den andra gå från att ha ett livskraftigt företag, till att få hela sitt kundunderlag borttaget.

Restauranger, frisörer och resebolag stod med tomma lokaler och avbokningarna trillade in, samtidigt som lokalhyror och löner fortfarande behövde betalas.

Rädslan över ekonomin och att många företag skulle tvingas gå i konkurs var då stor.

Och det går inta att sticka under stol med att coronapandemin har inneburit allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen, i omvärlden, i Sverige såväl som i Gävleborgs län. Sveriges BNP krympte med hela 8,6 procent andra kvartalet 2020, vilket är ett historiskt ras. Och även om det finns andra länder som det gått betydligt sämre för, så är det ekonomiska läget djupt oroande, inte minst för våra företags fortsatta möjligheter att överleva.

Hittills har det i Gävleborg bara rapporterats in elva konkurser fler än under föregående år. Och det får man ändå konstatera, att det inte är en jätteökning.

Men den krympande ekonomin och det minskade kundunderlaget till trots, i veckan kunde vi läsa om att antalet företagskonkurser i Gävleborgs län inte varit så många under 2020.

Men, med det sagt, det är långt ifrån över än. Det positiva beskedet om att våra företag fortsätter att hålla i och hålla ut ska ses i relation till att andelen varsel, hittills under 2020, nästan har fyrdubblats och att andelen arbetslösa i länet har stigit till sin högsta nivå på flera år. I juli var 15 456 personer, eller 11 procent av befolkningen i länet, öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Förra året låg samma siffra på 9,4.

De krisstöd som Svenska staten och våra kommuner har erbjudit företagen har räddat många bolag från konkurs. Det kan kanske kännas som en klen tröst, men hittills har vi som samhälle faktiskt lyckats att bromsa upp ett förödande förlopp av okontrollerad företagsdöd. Men läget är fortsatt mycket allvarligt.

Osäkerheten kring pandemin och den framtida smittspridningen gör det otroligt svårt att prognostisera hur lång tid det kommer att ta för oss att återhämta oss.

Det är kanske lätt att känna en viss maktlöshet inför detta faktum. Men för att arbetsmarknaden, jobben och ekonomin ska ha en så god chans som möjligt att återhämta sig efter att pandemin är över, ja då behöver vi se till så att våra företag väljer att fortsätta kämpa och hålla ut.

Samtidigt är det enormt viktigt att vi alla fortsätter att konsumera och göra aktiva val som stöttar näringslivet, inte minst det lokala.

Från politiskt håll är det enormt viktigt att fortsatta prioritera stödåtgärder som gör det möjligt för våra livskraftiga företag att hålla sig flytande.

Men kanske viktigast av allt, vi måste alla fortsätta att hålla avståndet, tvätta händerna och inte gå ut bland folk när vi upplever minsta symtom. Glömmer vi det så kan situationen snabbt vara en helt annan och bra mycket värre än den vi har idag.