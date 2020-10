Frida Demervall: Nedskärningar i X-trafik riskerar utarma landsbygden

För några år sedan drog kommunen jag bor i in skolskjutsen till vår lilla byskola. Utan tillgång till reguljär kollektivtrafik via X-trafik ställdes därför många i vår lilla by inför en otroligt svår situation. Hur skulle barnen ta sig till skolan? Att skicka ut små barn att gå längs krokiga bilvägar där tung trafik kör kändes inte som ett rimligt alternativ.

Byn fick kraftsamla, skolans rektor hämtade upp elever på väg till jobbet, pensionärer togs in och fick köra barn och vi föräldrar slet och pusslade för att varje dag skulle gå ihop.

Numera kör bussen igen, men inpräntat i mitt minne är hur sårbara vi blev när bussen inte kom.

I våras tog Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd ett beslut om att minska ner på kollektivtrafiken genom att bland annat ta bort sex busslinjer, samt att minska turtätheten eller sträckningen på andra linjer. Anledningen? kollektivtrafiken gick med underskott och pengar behövde sparas.

I veckan som gått har vi kunnat se en del av de effekter som nedskärningarna kan komma att orsaka. För Noah Thornton som bor i Trönö utanför Söderhamn skulle den nya bussdragningen innebära att han att behöver gå 8 kilometer längs en landsväg trafikerad av tung trafik, bara för att kunna ta sig till närmaste busshållplats och åka till Gymnasiet.

Uppmärksamheten kring Noahs situation har fått politiken att reagera, men om och hur det blir någon lösning återstår att se.

Men Noah är långt i från ensam om att drabbas av den indragna kollektivtrafiken.

För de som bor i de områden som drabbas av nedskärningarna kommer allt och alla att påverkas. Direkt eller indirekt. Möjligheterna att bo och verka utanför tätorterna minskar utan rimliga kollektivtrafiklösningar, så enkelt är det och det påverkar allt från skolan till jobben.

Men med oss i bakhuvudet måste vi också ha att det här beslutet fattades innan covid-19 kom.

Och som Helahälsingland.se tidigare rapporterat om så har X-trafiken sedan dess drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Färre som åker kollektivt och större avstånd mellan resenärerna har gjort att underskottet nu beräknas kunna hamna runt 100 miljoner.

Regeringen har hittills satsat 5 miljarder för att kompensera för det ekonomiska bortfallet inom lokaltrafiken på grund av pandemin. Men är det tillräckligt?

Den krassa slutsatsen är att regeringens budgeterade ekonomiska kompensation inte ens är i närheten av att täcka förlusterna för kollektivtrafiken.

I veckan kom nya beräkningar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som visar att kollektivtrafiken just nu går miste om runt 650 miljoner kronor för varje månad som går, beräknat på hela landet. Den krassa slutsatsen är att regeringens budgeterade ekonomiska kompensation inte ens är i närheten av att täcka förlusterna för kollektivtrafiken.

Vad det här innebär i exakta siffror för X-trafik är svårt att säga. Men med tanke på det underskott som fanns redan innan pandemin bröt ut och den tuffa ekonomiska situationen som vi nu befinner oss i nu, finns det anledning att känna en viss oro. Risken finns att vi kommer att få se fler besparingar i form av indragna bussturer och minskat antal turer framöver.

Något som i så fall, med stor sannolikhet, främst kommer att drabba vår landsbygd och möjligheten att bo och verka där framöver.