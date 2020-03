Frida Demervall: Lyft blicken – gruvdrift i Bricka en vinst för klimatet

Vanadin, ni har säkert läst eller hört ordet förut i och med den långdragna, och i media väldokumenterade, processen kring en eventuell gruvdrift i Bricka i Hudiksvalls kommun. Men en gissning är att inte så många reflekterar över vad vanadin faktiskt är, något som kan vara väl så viktigt att känna till. Vanadin är nämligen en metall som anses vara en framtidsmetall och en viktig och bidragande del i klimatomställningen av vårat samhälle. Det som gör vanadin till en framtidsmetall är främst dess tillämpning inom batteriteknik. Där vanadinet bidrar till att skapa laddningsbara batterier med hög kapacitet och lång livscykel. Exempelvis skulle den kunna användas för att lagra och nyttja förnyelsebar energi på ett mer effektivt sätt.

Men trots vår upparbetade kompetens inom gruvnäring och den fortsatt ökande efterfrågan av metaller, så är det många gånger väldigt problematiskt att få till ny gruvdrift i Sverige.

Metaller, som vanadin, behövs för en grön energiomställning och kommer att vara en bristvara i framtiden om produktionen inte klarar att möta efterfrågan. Sverige, som idag är ett ledande gruvland inom EU, har fortsatt stor geologisk potential för nya fyndigheter. Men trots vår upparbetade kompetens inom gruvnäring och den fortsatt ökande efterfrågan av metaller, så är det många gånger väldigt problematiskt att få till ny gruvdrift i Sverige.

Prospektering av mark i syfte att bedriva gruvdrift är sällan förknippat med reaktionen "hurra, så trevligt". Mer sannolikt är det att "Not in my back yard" - reflexen kickar in. Det vill säga, man tycker att det gärna får göras någon annanstans, men inte här. Och jag förstår, att bedriva gruvnäring är förknippat med en hel del miljörelaterade utmaningar och det är alltid lättare att säga nej än ja till saker som potentiellt kan ge negativ påverkan.

Gruvföretaget Svenska Vanadin AB, som har försökt att få till gruvdrift i Bricka i syfte att bryta vanadin, har hittills inte heller gjort ett särskilt bra jobb med att ge ett professionellt intryck. 2015 avvisade Mark- och miljödomstolen deras ansökan på grund av allvarliga brister i underlaget och nu i helgen rapporterade Hela Hälsingland om att företagets senaste ansökan fått kritik av SMHI. I sitt yttrande angående Svenska Vanadins senaste ansökan, som fortfarande är under behandling, påpekar SMHI att det finns flera grova felräkningar i underlaget.

Vi har hårda miljökrav i Sverige och för att ett företag som Svenska Vanadin ska kunna få tillstånd krävs det, med rätta, en gedigen prövning. Oron och protesterna för en eventuell gruvdrift i Bricka har varit många, men det återstår fortfarande att se hur mark- och miljödomstolen dömer i det här fallet.

Vi har ibland ett ansvar att faktiskt säga, ok gräv här, så länge det finns godtagbara lösningar för den lokala miljöns bevarande och företag med rätt kompetens att utföra arbetet.

Samtidigt som det är enormt viktigt att vi värnar den lokala miljön och ställer höga krav på näringar som riskerar att påverka de lokala förhållandena, så behöver vi ibland också lyfta blicken och se det större perspektivet. För alternativet till att vi inte bryter dessa metaller här, på ett miljömedvetet sätt, är att de bryts någon helt annanstans, där miljöstandard och regleringar kanske inte är så vedertagna koncept. Vi har ibland ett ansvar att faktiskt säga, ok gräv här, så länge det finns godtagbara lösningar för den lokala miljöns bevarande och företag med rätt kompetens att utföra arbetet.