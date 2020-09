Frida Demervall: Jonas Holm (M) svänger igen i frågan om Hudiksvalls skolstruktur

Hudiksvalls skolstruktur och eventuella nedläggningar av skolor har varit en riktig långkörare i kommunen. Planen var att beslut skulle fattas under våren, men i och med pandemin valde man att skjuta på processen och lärandenämndens ordförande Jonas Holm (M) meddelande i april via ett pressmeddelande att "vi jobbar inte med att besluta om skolnedläggningar alls nu och kommer inte lägga ner nån skola de kommande tolv månaderna eller så länge pandemin pågår, det finns ingen bortre gräns. Jag hoppas att det här ska skapa lugn och ro för föräldrar och elever. Det finns inget akut hot under översiktlig framtid."

Så lät det då, men nu inför lärarnämndens arbetsutskott idag (1/9) säger Jonas Holm (M) angående Håsta skolans framtid att det har varit konstgjord andning och att det inte håller i längden.

Tiden från hans förra uttalande i skolstrukturfrågan är fem månader och så vitt jag vet pågår det fortfarande en pandemi.

Men löften från i våras verkar inte störa Jonas Holms (M) nämnvärt. Hans förhoppning är nu istället att majoriteten ska kunna komma överens med oppositionen i nämnden och att en ny utredning ska göras kring Håsta skola. En utredning som enligt plan ska vara klar i början av december och ligga till underlag för ett beslut innan årsskiftet.

Mest sannolikt är anledningen till att frågan kommer upp nu igen den som Jonas Holm (M) själv resonerar kring i intervjun med Helahälsingland.se "jag skulle inte tro att någon politiker kommer att ta upp den här frågan i maj nästa år, så nära valet."

Håsta skolans problem handlar bland annat om trångboddhet och tillfälliga lösningar, det har varit ett känt sedan länge. Att något behöver göras och att beslut behöver fattas, det tror jag egentligen att de allra flesta är överens om.

Att frågan tas upp nu igen är därför i första hand inte ett problem för Håsta skola. Problemet är sättet den här processen har sköts på och att lärandenämndens ordförande Jonas Holm (M) säger en sak och sedan gör en annan. Ett agerande som undergräver förtroendet för hans sätt att leda kommunen i den här oerhört viktiga frågan.

Jag hoppas så klart för alla inblandade att en utredning kan belysa helhetsbilden med för och nackdelar av de tre nämnda alternativen: Det vill säga, att bygga en ny skola på befintlig plats, som en föräldragrupp i Håsta har skickat in ett medborgarförslag om. Att bygga en ny skola i närområdet, eller att bygga ut Västra skolan och flytta eleverna dit.

Jag hoppas innerligt att Håsta skola ska kunna få en rimlig och bra lösning snarast. Men utifrån det historiska perspektivet i frågan och Jonas Holms (M) vacklande fram och tillbaka, vågar jag inte hålla det för sannolikt.