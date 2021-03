Frida Demervall: Jag vill inte begrava fler för att du har tröttnat på restriktionerna - skärp dig!

Sedan ungefär ett halvår tillbaka besöker jag inte frivilligt en affär eller ett köpcenter. Jag eller min man sköter familjens veckoinhandling via nätet och hämtar sedan ut våra varor. Det har blivit rutin och i ärlighetens namn så sparar det en hel del tid också. Om jag ändå besöker en butik så gör jag det ensam, på en tid då det är mindre folk i rörelse och med munskyddet på.

Gävleborg har högst dödlighet av i covid-19 i landet och vi är just nu inne i en tredje våg. Situationen är med andra ord fortsatt mycket ansträngd. Människor dör, blir långtidssjuka och vården klarar med nöd och näppe situationen. Dagligen rapporteras det om konsekvenserna av denna vidriga sjukdom. Går jag bara till min egen bekantskapskrets så är det många som drabbats, både av allvarliga men, men också av dödsfall. För bara någon vecka sedan begravde min vän sin lillasyster som dött av covid-19. Det är svårt att ens ta in. Men sån är verkligheten just nu. För egen del tar jag därför inte några onödiga risker och jag vill inte heller utsätta andra för risk om jag kan hjälpa det.

Vi har levt med coroanpandemin i över ett år nu och de allra flesta borde vara väl insatta i vilken fruktansvärd sjukdomen det är, samtidigt som kunskapen om hur vi bäst skyddar oss borde vara relativt god.

Det första jag möts av när jag öppnar bildörren är en man som kommer emot mig och han hostar rakt på mig

Döm om min förvåning, när jag en morgon kliver ur bilen för en snabb kompletteringsinhandling. Det första jag möts av när jag öppnar bildörren är en man som kommer emot mig och han hostar rakt på mig. Han har inget munskydd och han tänker då rakt inte hosta i något armveck.

Inne i butiken handlar familjer och barn springer omkring vid kassorna och gör det i princip omöjligt att hålla avstånd. Av alla i butiken noterar jag bara en som bär mask och tyvärr är det inte personen bakom mig i kön som nyser mig i nacken.

När jag lämnar butiken så är det med en klump i magen. Är det så här vi beter oss är det inte så konstigt att vi inte får bukt med spridningen.

Butikerna gör vad de kan, men problemet ligger hos besökarna

Och nu bekräftas tyvärr min observation av länsstyrelsen i Gävleborg. De har i sina kontroller av handelsplatser, gym och sporthallar sett att länsborna är dåliga på att följa restriktionerna. Butikerna gör vad de kan, men problemet ligger hos besökarna säger Joakim Hellgren, avdelningschef på länsstyrelsen till SVT Gävleborg.

Att vi alla är trötta på pandemin är fullt förståeligt, men att inte sköta sig i en offentlig miljö och utsätta andra för risk, det finns det få ursäkter för.

Läget är kritiskt, människor dör och blir långtidssjuka, så skärp er!