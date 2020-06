Frida Demervall: Hur rustade är vi för nya bränder i sommar ?

Jag minns hur min hjärna i halvvaket tillstånd reagerade på att något var fel, att något inte var som vanligt den där morgonen för ungefär två år sedan. Mina sinnen hade vaknat före jag själv riktigt gjort det och luktsinnet hade triggat ett avlägset minne i hjärnan, - är vi i Gambia var tanken som dök upp i mitt drömlika tillstånd.

Luften i sovrummet var het, riktigt het och doften som fyllde rummet påminde starkt om den doften jag förknippar med en resa till Gambia. Det vill säga vedeldade spisar och sot. Luften var tjock och nästan kvävande. På någon sekund var jag klarvaken "det brinner" utbrast jag och tittade ut genom sovrumsfönstret i ett försök att orientera mig om hur nära branden var.

Den starka doften gjorde att jag antog att det måste vara nära. Jag visste det inte då, men rökdoften som trängde sig in i varje lite vrå av vårt hus kom cirka 80 km norrifrån. Vinden hade vänt under natten och röken från bräderna i Ljusdal, som det rapporterats om under gårdagen, hade blåst in över oss. Den skarpa doften som vi kände, trots avståndet, skvallrade tydligt om att det här inte var någon vanlig liten skogsbrand.

Räddningsinsats pågick i 27 dagar och som mest innefattade det 1300 personer. Den extrema torkan i skog och mark och det varma vädret, i kombination med vind hade gjort att bränderna snabbt fått fäste och spridit sig.

Sommaren 2020 har även den inletts med riktigt varmt väder. I veckan som gått har det varit upp emot 30 grader varmt och risken för brand anses nu vara mycket stor i hela länet, vilket föranlett att ett eldningsförbud införts i helga Gävleborg.

Men hur förberedda är vi och hur väl skulle vi kunna hantera situationen om nya skogsbränder av den här magnituden skulle uppstå i år?

Enligt skogsbrandsutredaren Jan-Åke Björklund var den allvarligaste bristen under bränderna 2018 att många små kommuner inte har tillgång till ständig beredskap, vilket försenade och försvårade släckningsinsatserna. Bränderna i Ljusdals kommun blev det tydliga exemplet på bristerna i det svenska systemet.

Ljusdals kommun hade svårt att formulera en lokal lägesbild, vilket försenade och försvårade släckningsinsatserna. Något som fick förödande konsekvenser.

Skogsbrandsutredningen, som gjordes till följd av detta, slog också fast att Sverige inte var tillräckligt rustat för kommande skogsbränder.

I korthet handlar det om starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Dock är det först 2021 som dessa lagförändringar kan träda i kraft.

Ljusdals kommunala räddningstjänst tappade överblicken över situationen och över ledningen av insatsen, utan att förmå att formulera en insikt om problemet 2018.

Vilka är garantierna för att det inte ska hända om det börjar brinna i år igen?