Frida Demervall: Fler anmälningar om barn som far illa är trots allt en bra sak

Under förra året kom det in 6 321 orosanmälningar gällande barn som misstänks fara illa i våra kommuner här i Hälsingland. Sett över en tioårsperiod är det mer än en dubblering.

Det naturliga är ju att tänka att det måste ha skett en försämring här, att utsattheten blivit större. Och så kan det givetvis vara, men den dystra statistiken till trots, så verkar det här vara en följd av någonting positivt.

Per Åsbrink, en av utredarna som ansvarar för att sammanställa uppgifterna från länets kommuner, berättade för Helahälsingland.se att han upplever att toleransen för vad vi anser att barn ska behöva stå ut med har sänkts. Samtidigt som vi nu verkar känna ett allt större ansvar att agera när vi misstänker att något inte står rätt till. "Verksamheter som arbetar med barn har sedan många år varit skyldiga att göra orosanmälningar om de misstänker att ett barn far illa, men de har blivit mer medvetna och mer noggranna med anmälningsplikten", säger Per Åsbrink.

Förändringen ligger alltså inte i någon lagförändring, utan kommer snarare från en kunskaps- och attitydförändring

En utveckling som även bekräftas av Socialstyrelsen: "anmälningsbenägenheten är större tack vare bättre rutiner och ökad kunskap om barn som far illa. Det här är en utveckling vi sett under flera år", säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen, med anledning av det ökade antalet orosanmälningar under pandemin. Förändringen ligger alltså inte i någon lagförändring, utan kommer snarare från en kunskaps- och attitydförändring.

Men det finns en sak som behöver adresseras här. Enligt Per Åsbrink ligger antalet ansökningar om hjälp från föräldrar i princip stilla sedan de började mäta.

De insatser som socialkontoret kan sätta in handlar till stor del om frivillighet från vårdnadshavarnas sida och det säger sig självt att det är lättare att hjälpa någon som vill bli hjälpt. "Vill de ha hjälp så finns det hjälp att få. Men vill de inte så är det svårt för oss", berättade Lena Johnson, socialsekreterare på Hudiksvalls kommun, för Helahälsingland.se.

Att vara "ett socfall" var ett skällsord som användes frekvent när jag var barn och så vitt jag kan se så har den bilden inte förändrats särskilt mycket

Självfallet kan det till stor del handla om bristande självinsikt, men samhällets syn på en familj eller en person som behöver hjälp från det sociala är inte heller något som precis motiverar att söka hjälp. Att vara "ett socfall" var ett skällsord som användes frekvent när jag var barn och så vitt jag kan se så har den bilden inte förändrats särskilt mycket.

Det är bra att attityden och kunskapen förändrats så att fler vågar orosanmäla i dag. Men vi som samhälle skulle också vara behjälpta av en attitydförändring så att fler känner att de vågar söka stöd och hjälp på egen hand.