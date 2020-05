Frida Demervall: Fisket hotat om nya reglerna inte efterlevs

"Jag går och fiskar och tar en tyst minut" vi känner alla igen den berömda strofen från Gyllene Tiders dunderhit. Att ta sitt spö och fiska på sommaren är något som många kan relatera till. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det faktiskt hela 1,5 miljoner svenskar som väljer att sysselsätta sig med just denna aktivitet. Och jag förstår dem, tystnaden, naturen, spegelblankt vatten, något plaskar till inne i vassen och spänningen stiger inför eventuell fångst. Då jakt och fiske under många tusentals år var sättet som vi människor överlevde på, är det inte så konstigt om belöningssystemet i våra hjärnor triggas igång av just detta.

Vi som bor i Hälsingland har dessutom turen att ha begåvats med kustremsa, en lång älv och många sjöar. Något som också lockar en hel del turism.

I år kommer fler att stanna hemma på grund av coronapandemin och begränsade resemöjligheter. Nöjesparker, konserter och andra semesteraktiviteter kommer även de att vara begränsade. Det innebär med största sannolikt att vi kommer att få se ett ökat tryck på aktiviteter i skog, mark och vattendrag. Det vill säga, det finns en god chans att fler kommer att ta sitt spö och gå och fiska.

Överfiskas rovfiskarna så blir det en kedjereaktion i näringskedjan som kan leda till ökad övergödning, ökad algblomning, syrebrist och bottendöd.

Men som många också vet så är ekosystemen i våra vatten mycket känsliga. Att fiska rovfisk är inte helt okomplicerat, det kan innebära effekter på det specifika beståndet, men också för hela ekosystemet. Överfiskas rovfiskarna så blir det en kedjereaktion i näringskedjan som kan leda till ökad övergödning, ökad algblomning, syrebrist och bottendöd.

Havs- och vattenmyndigheten införde i höstas nya fiskeregler för Hälsingekusten för att just stärka de kustnära bestånden av rovfiskar. Dessa regler innebär bland annat att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året, och det har införts mått- och fångstbegränsningar för fiske med handredskap.

Peter Hellström från Hudiksvall är en man som brinner för det hållbara sportfisket, men till Helahälsingland.se har han berättat att han tyvärr redan nu fått indikationer på att de nya reglerna inte efterlevs av alla.

Inför stundande semestrar, där flera vill testa fiskelyckan, är det därför enormt viktigt att vi påminns om vikten av att fiska ansvarsfullt, att läsa på, skaffa tillstånd där så krävs och att anpassa oss efter de nya reglerna för kustfisket. Det är så lätt att vi glömmer bort att tänka på det som är under ytan, det vi inte ser. Men tar vi inte vårt ansvar nu så får vi alla ta oss en tyst minut utan fiskespöet i framtiden.