Frida Demervall: Beslutet om Hudiksvalls skolstruktur sker utan lovad dialog

Efter år av utredningar och debatterande så är vi tydligen framme vid ett slutgiltigt avgörande i frågan kring skolstrukturen i Hudiksvall. I alla fall om man får tro Jonas Holm (M), ordförande i Lärandenämnden.

För inget förslag har ännu presenterats och inget beslut har ännu tagits, faktum är att media verkar ha fått mer information än de ansvariga politikerna i det här.

Jonas Holm verkar säker på sin sak, så säker att han väljer att ge Hela Hälsingland beskedet om att det under måndagen ska ske ett möte där olika beslut gällande skolstrukturen ska fattas. Initialt när jag läste detta så antog jag att det måste handla om ett möte med arbetsutskottet för lärandenämnden, som nu under coronakrisen har beslutanderätt i skolfrågor. Men nej, det var det inte, arbetsutskottet för nämnden har varken informerats eller bjudits in till något möte. Trots att skolstrukturfrågan ligger på nämndens bord.

Det betyder alltså att majoriteten väljer att helt gå förbi Lärandenämnden, utan att ens ge den minsta information kring hur förslaget ser ut.

Det är uppenbart att någon typ av uppgörelse nu har eller håller på att slutas av majoritetspartierna. På en direkt fråga kring vad det är för möte så bekräftar Jonas Holm mina misstankar, det är majoritetens kommunfullmäktigegrupper som ska träffas ikväll och diskutera förslaget. Det betyder alltså att majoriteten väljer att helt gå förbi Lärandenämnden, utan att ens ge den minsta information kring hur förslaget ser ut.

Så sent som i december i fjol stod Jonas Holm i kommunfullmäktige och lovade dialog med oppositionen om skolstrukturfrågan. Men nu, utan ett knyst, annat än till media då, så ska skolstrukturfrågan beslutas.

För några veckor sedan skrev jag en text där jag ifrågasatte varför man inte ville göra klart att man inte skulle fatta strategiska beslut gällande skolfrågor i arbetsutskottet, nu när beslutsvägar förkortas på grund av coronakrisen. Jag fick aldrig svar på den frågan, istället blev jag kallad konspiratorisk. Med det här beskedet så kan man förstå dessa brösttoner, uppenbart hade jag trampat på en öm tå.

Läs också Frida Demervall: Nya beslutet hotar byskolorna i Hudiksvall

Skolstrukturfrågan är en stor fråga för många i Hudiksvall och oavsett vad som beslutas så kommer det att få stor påverkan. Transparens hade därför varit på sin plats kan jag tycka. Men istället väljer man att köra igenom beslut precis innan Påsk, då många är upptagna med annat, och i tider där det inte heller finns möjlighet att samlas för att diskutera och agera i frågan.

Jag vet inte mer än någon annan vilka slags beslut man kommer att fatta ikväll. Skolstrukturfrågan behöver absolut lösas, men önskvärt hade ju varit om man valt att göra detta med öppna kort och med den dialog som man lovat.

Jag kan bara hoppas att det besked som majoriteten nu kommer att presentera i veckan inte lägger ett än tyngre ok på alla Hudiksvallsbor, som har nog att oro sig för i dessa tider ändå.