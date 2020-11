Fredrik tränar för Ironman – tillsammans med sonen Elliot: "Underlättar helt klart när man är pappaledig"

Det krävs hård och strukturerad träning för att klara av en Ironman. Det vet Fredrik Viberg, som förra året fullföljde sin första tävling i Kalmar. Nästan fyra kilometer simning, följt av 18 mil cykling och 42 kilometer löpning under ett och samma lopp.

– Ju mer man tränar desto mer överraskad blir man över vad man egentligen klarar av. Och det är det som är lite av charmen att hålla på med det här nu också, att jag vet att jag klarar av det, säger Fredrik Viberg.

Att klara en Ironman var något Fredrik hade tänkt på länge innan han gjorde slag i saken. Efter att han tagit studenten från hockeygymnasiet i Hudiksvall ville han fortsätta med den regelbundna träningsformen.

– Det var väl efter gymnasiet som jag började känna att jag saknade just det här med att träna. Då tränade vi nästan lika mycket som jag gör nu. Jag har alltid tyckt att det varit roligt, säger Fredrik Viberg.

När han och hans fru började prata om att skaffa barn för två och ett halvt år sedan blev det hög tid att göra verklighet av ironmanplanerna.

– Jag ville göra det innan vi skaffade barn, för jag tänkte att det inte skulle gå att träna för att göra ett sen, säger han.

I garaget hänger en rad medaljer bland cyklar och träningsredskap. Fredrik har gjort Stockholm maraton och halvmaraton fyra gånger sammanlagt. Bara under 2019 fullföljde han Ironman i Kalmar, en halv Ironman i Jönköping och Uppsala triatlon.

Och tävlingarna har bara gett mersmak. Sedan några veckor tillbaka är han hemma föräldraledig med sonen Elliot, nio månader gammal. Elliot har blivit sin pappas träningspartner som följer med på springturerna i vagnen.

På flera sätt är det nu lättare att träna.

– Det underlättar helt klart när man är pappaledig. Bara det att kunna vara ute och springa när det är ljust, säger Fredrik.

Det är alltid två pass om dagen som gäller – ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Nästa Ironman i sikte går i Tallinn 2021. Då är målet att klara loppet under tio timmar. För att klara det behöver Fredrik hålla i träningen samtidigt som han är småbarnsförälder. Och det går, det gäller bara att hitta tillfällen att ta tillvara på.

– Det tar ju tid att träna. Nu ligger jag på 10-12 timmar i veckan. Vi har sagt att så länge det funkar så håller jag på, säger Fredrik.

På helgerna är det de längre passen, mellan två och tre timmar, som ska göras.

– Även fast jag kan löpa ute med Elliot är det mycket planering som gäller för mig och frun. Men att kunna springa när man är hemma och ledig gör en stor skillnad, säger Fredrik.

Tillsammans med en grupp simmar han också en gång i veckan på Hällåsen och cyklingen sker regelbundet utomhus, eller i garaget tillsammans med en grupp, digitalt. Kontinuitet under en längre tid är nyckeln i träningen. Då behöver inte en Ironman var så svår som man kan föreställa sig.

– Jag gick in med inställningen att det skulle vara så brutalt jobbigt och det var väl det som förvånade mig. Jag trodde verkligen jag skulle krypa in i mål under maratonen, säger Fredrik.

– När man kliver av cykeln gör det ont i nacken och i benen. Man tänker "hur ska du klara av att springa?" Men du sätter en fot framför den andra och helt plötsligt är man klar.

Av de tre momenten är cyklingen tuffast tycker Fredrik.

– Helt klart. För det första tar det väldigt lång tid att bli bra på att cykla, du ska ändå cykla i 18 mil. Även om det känns bra i början så mår man ganska dåligt i slutet av cyklingen, säger han.

Men det är ändå efter loppet som det riktigt jobbiga kommer.

– Det var först på kvällen som man mådde dåligt. Då låg jag på soffan under en aluminiumfilt och kallsvettades. Under själva tävlingen gör det bara ont.

Hur kändes det att komma i mål första gången?

– Det var lite overkligt. Det som sköljer över en är all träning man lagt ner, 16-17 timmar i veckan. Sen var hela familjen med ner till Kalmar, bara att de var där och stod vid mållinjen. Nä, det var overkligt.