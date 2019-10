Från skumma bakgator till loppisfynd och fina gallerier: Den grinande tandraden öppnar dörrarna för Sweet Toof

Sweet Toof är en av de mest banbrytande graffitikonstnärerna i Storbritannien vid sidan av Banksy. Många stora väggmålningar med hans rosa tandradssignatur kan ses främst i Londons östra delar, kring Hackney.

Sedan åtta år har han också sin bas i Hälsingland. Men det blir många resor. När jag träffar honom dagen före lördagens vernissage, har han just återvänt från en utställning i Denver, Colorado. Resorna på sistone har också gått till New York, London, Amsterdam, Japan och Argentina.

Sweet Toof, som förstås heter något annat, växte upp i en kuststad i norra England och hittade till sprayburken 1986, när han var 13 år. Då handlade det mycket om att smyga ut på nätterna och spreja namn och bokstavstaggar på olika väggar.

Så såg han en målning på duk av konstnären Francis Bacon och insåg att det ju också var en vägg – av tyg. Ett grafiskt verk av Picasso fick honom sedan mer intresserad av klassisk konst och nya typer av motiv.

När Sweet Toof kom in på Royal Academy of Arts, blev östra London hans hemmabas. Till Hälsinglands skogar flyttade han för åtta år sedan och har även ateljé här. Exakt var han bor vill han inte avslöja, men hans målningar finns nu både i Ljusdal och i Ljusne, och han har lärt känna Gävlekonstnären Rolfcarlwerner liksom Ann-Caroline Breig i Ljusne.

Hans egen signatur, käkraden med tänder, kan sägas vara ett slags vanitas-motiv, en påminnelse om döden. Den började växa fram när han målade på gatuväggar i mitten av 1990-talet, som en del av bokstäverna han sprayade. Han berättar om hur han inspirerats av den mexikanska högtiden då de dödas dag firas, med karnevaler dödskallar.

Hos Söderhamns konstförening på Kvarnen får han rumstera med både traditionella målningar och föremål som han placerar som installationer – från 1500-talsporträtt av personer i runda vita kragar, älgskallar och uppstoppade rävar, en plastig tax, möbler och bruksföremål. Alla har fått den ikoniska tandraden, som minner om allas dödlighet, men innehåller också en hel del humor och uppkäftighet mot dem som har starka åsikter om vad som är konst.

– Jag älskar det här rummet med timmerväggar och fina fönster. Den här utställningen kallar jag Greetings from the forest. Hälsningar från skogen, säger han.

Fiske och jakt, natur och hälsingsk kultur kan den här invandrade hälsingen omfamna. Han älskar att besöka loppisar och i hans händer blir de kitschigaste ponnyhästarna till egna verk han sedan kan sälja. I sina målningar på nedervåningens vita galleriväggar har han inspirerats av böcker, filmer och konst, som rånet av en diligens, hillbillys och cowboys ridande på hästar som bara är skelett.

Det har gått bra för denne egensinnige gatukonstartist som nu också kan försörja sig på sin konst. Det händer dock att han även nu smyger ut med sprayburkar i väskan.

– Det händer, men mest för spänningens skull. Men det blir inte så ofta numera. Jag vill arbeta med min konst på ett positivt sätt och det är mer riskfyllt och lättare att åka fast som vuxen, förklarar han.

Utställningen på Kvarnen kan upplevas fram till den 27 oktober.