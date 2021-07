Från realitystjärna till influencer – 270 000 följer Dianas vardag: "Allt är inte perfekt"

Som liten drömde Diana Baban om något större än Hudiksvall. Men ett destruktivt förhållande fick henne att stanna till och tappa sina mål.

Det hon inte visste var att livet snabbt skulle förändras år 2018. Då tog hon steget och sa ja till att vara med i realityserien Ex on the beach. Där skulle hon göra ett så färgstarkt avtryck att följarskaran på sociala medier ökade med tiotusentals personer, och tjejen från Iggesund blev plötsligt igenkänd runt om i hela landet.

– Det är lite läskigt hur fort det kan gå. Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle bli så här, säger Diana Baban.

Idag bor 28-åringen i Stockholm med sin pojkvän Ben Mitkus. Där arbetar hon som influencer och youtuber, med drygt 270 000 följare på sina plattformar. Hon säger att det fortfarande är svårt att förstå att sju gånger Hudiksvalls kommuns befolkning följer hennes uppdateringar som speglar hennes vardag.

När vi träffar henne har hon precis stigit av tåget på perrongen i Hudiksvall. Hon har ett par större väskor med sig och berättar att det var längesen hon var hemma – så nu ska hon tillbringa tid med vänner och familj. Ur en av påsarna plockar hon fram en fyrkantig liten kamera som hon ställer upp vid sidan om bänken där vi sätter oss.

– Är det okej om jag spelar in lite? Jag håller på att göra en vlogg från när jag är hemma, säger hon med ett stort leende.

Diana delar bilder från sin vardag på sin Instagram. På Youtube är det i dagsläget främst videor från när hon tittar och reagerar på sin medverkan i Ex on the beach, men även vloggar, sångvideor och material från hur hennes liv ser ut.

Hon förklarar att det är hennes fulltidsjobb men många har svårt att se hur mycket arbete det innebär. Det gäller att komma på innehåll, spela in, redigera, publicera, svara på mejl, se över samarbeten och ja ... listan bara fortsätter.

– Bara att redigera videor tar flera timmar och är man inte aktiv i den här världen kan det vara svårt att förstå. Folk från Hudik kan säga "vilket gött och enkelt liv du har", men det är sjukt mycket arbete som inte syns utåt. Nu ser jag över att skaffa en assistent och redigerare, med ett bra team runt mig kan jag utvecklas ytterligare.

Det är också mycket press över att ständigt vara aktuell.

– Det är otroligt påfrestande. Jag tänker på bilder hela tiden. Är jag på semester försöker jag ta så mycket som möjligt, så att jag har att publicera en dag när jag bara sitter hemma. Och ser jag ett fint ställe är det direkt så att jag tänker "åh här måste jag ta en bild", eller "den här outfiten skulle passa bra här". Man har blivit lite skadad och det är svårt att släppa de tankarna.

När Diana publicerar material tänker hon inte så mycket på reaktionerna, utan hon vill dela saker som speglar hennes vardag. Hon förklarar att det är viktigt att visa upp en sida som är äkta och genuin, och hon är noga med de samarbeten hon gör. Det ska vara produkter hon själv står för. Den senaste tiden har hon också gått ut och pratat mer om psykisk ohälsa.

– Den psykiska ohälsan bara ökar, så när en offentlig person, som exempelvis jag, vågar gå ut och berätta om min ångest så visar man att ingen är ensam. Allt på sociala medier ser ofta så bra ut, men det är bara en fasad och jag tycker det är viktigt att visa att allt inte är perfekt, säger hon och fortsätter:

– Som när jag lägger ut bilder med Ben, då kan folk kommentera att vi är "goals". Men jag vill vara äkta, så jag är noga med att berätta att vi har problem precis som alla andra. Man bråkar, är nära att göra slut och har det tufft. Allt är inte alltid guld och gröna skogar.

Trots pressen älskar Diana Baban sitt arbete. När hon berättar är det med engagemang, glädje och mycket tacksamhet över att hon hamnat där hon är idag. Och hon stannar inte upp och nöjer sig – tvärtom. Hon ser bara fortsatt utveckling.

– Jag har startat mitt eget bolag och har flera större projekt på gång. Vad det är kan jag dock inte säga än, men jag kämpar för att utveckla mitt varumärke. Youtube och Instagram kommer jag att fortsätta med tills jag känner mig klar, men jag arbetar med ännu större mål.

Diana Baban är en del av bilagan Helgas sommarserie om influencers i Hälsingland.

Läs även: Ulrika Borg är expert på sociala medier: "Jag har alltid telefonen med"