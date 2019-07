Från Hela Hälsingland till nyhetsbyrån Reuters – Jonas Ekblom tog examen i New York

Jonas Ekblom har alltid haft blicken riktad ut i världen. Då han var 19 år sökte han in på en skola i Storbritannien – men kom inte in.

– Då blev det lite "jaha, vad ska jag göra nu då", berättar Jonas över telefonen från New York.

I stället sökte han ett jobb på Morgonpasset i P3 – och fick jobbet.

– Jag var ju bara 19 år, men de kanske ville ha lite ungt blod. Jag hade ingen utbildning och skulle ersätta en som hade det. Men det var fantastiskt att få en insikt hur det såg ut i medievärlden.

Efter jobbet på Morgonpasset åkte Jonas till London för att studera politisk vetenskap, och blev kvar tre år, plus ett utbytesår i Belgien. Han hann även med att jobba på den svenska ambassaden i Haag i Nederländerna.

– Min grundplan då var att jobba inom politiken eller som diplomat.

År 2014 jobbade han som trainee på ambassaden, och allt eftersom kändes den grundplanen inte lika lockande längre. Han hade sommarjobbat på Sommar i P1, och kände att han saknade kontakten med lyssnarna.

– Det var inte så mycket att jag producerade programmet, men jag satt med i diskussionerna, och kände mig verkligen delaktig. Det var fantastiskt att få ta del av det. Det var inte lika roligt att skriva rapporter till UD, säger Jonas och skrattar.

Han tog examen från topprankade University College i London 2016, och året därpå sökte han ett jobb på The Economist, en respekterad tidskrift han prenumererat på länge.

– Och jag kom ganska långt innan jag förlorade mot en utbildad journalist.

För fortfarande hade Jonas ingen journalistutbildning.

– Jag är övertygad om att man kan jobba som journalist utan utbildning. Men jag insåg att skulle jag ha ett sånt här jobb, då behövde jag en internationellt gångbar utbildning.

Så Jonas började fundera. Skulle han söka en utbildning skulle det vara den bästa.

– Columbian Journalism School i New York är erkänd som den bästa journalistutbildningen i världen. Universitetet tillhör samma liga som Princeton och Harvard, och den är väldigt svår att komma in på. Sex procent av de som söker kommer in, så man ska verkligen passera ett nålsöga, konstaterar Jonas.

Han gjorde intagningsproven under år 2017 – sen var det bara vänta.

I mitten av mars 2018 kom svaret – han var en av de där sex procenten som hade kommit in.

– Då var det bara börja göra sig redo för att åka.

Men först jobbade han på Hudiksvalls Tidning och Hela Hälsingland från april till han åkte i augusti.

– Och den tiden kommer jag verkligen att sakna. Om någon så lärde jag mig under den tiden hur viktig läsarkontakten är. Vikten av att vara ute bland läsarna.

Utbildningen i USA är en ettårig masterutbildning med ett osannolikt högt tempo.

– Jag fick höra att man lika gärna kunde säga hej då till ett normalt liv under ett år. Man läser det mesta på dubbel fart. Så det man läser på tio månader skulle egentligen ta två år som en normal masterutbildning är.

Att ha kommit in på Columbian University var en fantastisk chans för Jonas, och han var fast besluten att ta vara på tiden så mycket han kunde.

– Lärarna är de bästa i världen. Där jobbade till exempel en som låg bakom avslöjandet av Panamaläckan. En av lärarna i datajournalistik har tio patent och har doktorerat på Stanford. Det var en samling enormt smarta lärare.

Men även klasskompisarna var välmeriterade.

– De hade redan innan de kom till Columbia gjort en massa spännande saker. Och jag kände att är man bland de bästa, får man prestera därefter.

En del kanske skulle känna sig osäker bland så många meriterade lärare och klasskamrater, men Jonas såg till att göra det bästa av situationen.

– Det gäller att ta tillvara på dessa fantastiska personer. Om man har klasskompisar som har presterat fantastiska saker, så lyfter man sig själv, och har en större chans att göra samma sak själv.

Och det var precis vad Jonas gjorde. I mars var han en av 16 pristagare i Overseas Press Club Foundation Scholar Awards, en journalistklubb för utrikesrapportering. Jonas vann Reuters Fellowship, för sin rapportering år 2011 från minnesceremonin på årsdagen av massakern i Srebrenica i Bosnien Herzegovina 1995.

Pristagarna fick välja om de ville ha ett penningpris, eller som de ville bli en av de få som kunde få chansen att jobba några månader på en nyhetsbyrå, som Reuters, Blombergs, eller Financial Times. Jonas ville gärna jobba, och ansökte, utan att för den delen veta om han skulle bli utvald, att jobba på Reuters i Bryssel.

När Jonas tog sin masterexamen tidigare i somras, var det som en av de 25 bästa på skolan och han blev tilldelad en så kallad honors distinction.

– Det kändes fantastiskt kul bland så inspirerande klasskamrater, säger Jonas ödmjukt.

Jonas fick sommarjobb på nyhetsbyrån Reuters i Washington DC där han främst ska skriva om handelsfrågor, och när tidningen talar med honom har han precis varit på ett förhör i USA:s handelsdepartement och lyssnat på en utfrågning om president Trumps handelskrig med Kina och de nya tullar de eventuellt ska introducera.

Och han fick jobbet han sökte i samband med Reuters Fellowship-vinsten, så i slutet av augusti lämnar Jonas USA, för att i stället börja jobba på Reuters i Bryssel.

– Det kommer att bli mycket spännande, och väldigt kul. Sen, när det vikariatet är över får vi se. Men jag känner mig rätt nöjd att jag fått något för min investering i utbildningen.

Viss del av studiemedlen har han fått via CSN, men Jonas har fått betala hundratusentalskronor själv med hjälp av sina föräldrar.

– Det känns ändå som att jag fått valuta för pengarna. Jag har utvecklats mycket som journalist, och kommer att ha utvecklats ännu mer när det här året är slut.