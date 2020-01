Från en begagnad buss till resegigant – så blev Lönns buss en 30-årig framgångssaga

Det var 1990 som den då 30-årige Lars-Göran Lönn och hans fru Heléne bestämde sig för att gå till banken och låna pengar till en buss. De hade då sonderat terrängen i Söderhamn och förstått att kommunens idrottslag, främst Broberg och Söderhamns FF, var i behov av busstransporter till sina bortamatcher.

Resten är som man brukar säga – historia.

I dag har företaget ett vagnstall på 14 bussar och erbjuder Musik-, teater- och nöjesresor såväl runtom i Sverige som i Europa. Förutom temaresorna skjutsar företaget dagligen resenärer till Viking Line-båtarna. Uppskattningen i dagsläget är att Lönns buss skjutsar 38 000 Viking-resenärer per år.

I Hälsingland, framför allt i Söderhamn, har säkerligen de flesta någon gång – i skolan, med jobbet eller i samband med ett evenemang – transporterat sig med någon av just Lönns bussar. Lars-Göran Lönn, i folkmun mer känd som "Larsa" sätter sig inte sig sällan själv bakom ratten – vare sig det gäller ett resmål i Europa eller när det vankas hockey i Gavlerinken.

Just den biten beskriver han som den stora förmånen med att driva företaget.

– Det var därför jag startade bolaget, för att få komma ut och åka. Det roligaste som finns är att få komma ut och träffa våra gäster, poängterar han.

Genom åren har han därför hunnit bli en omtyckt och publik profil i Söderhamn.

– Jo, så är det väl, säger han, skiner upp och ler.

– Men det är bara positivt, man får ryggdunkningar över att vi gör ett bra jobb så det är bara roligt. Vi har väl ändå berört en hel del och många har väl kommit inom oss någon gång i någon form. Det är svårt att bli profet i sin egen stad sägs det, men jag tror att vi har lyckats rätt så bra i det här fallet.

Att driva bussbolag är däremot en kostsam bransch med egentligen bara stora investeringar i miljonklassen – och därmed risker. Bara under 2019 har bolaget köpt in två nya bussar. Kostnaden ligger på mellan 3,5 och fyra miljoner kronor per buss.

– Vi köper en eller två nya bussar varje år för att hålla en fräsch vagnpark, säger han.

Är ni aldrig oroliga med så stora investeringar?

– En liten oro finns alltid. Det är stora pengar så man måste tänka sig för varje gång. Å andra sidan är det bättre att amortera än reparera. Att man håller sig uppdaterad är värt det. I längden är det det bästa för våra gäster, förklarar Larsa.

I dag har Lönns buss sammanlagt 14 bussar och 22 heltidsanställda. Förutom kontorspersonal och busschaufförer finns också en egen mekaniker.

Företaget har byggts upp från noll och ingenting sedan starten för 30 år sedan.

Larsa Lönn berättar:

– Jag jobbade då på det statliga bolaget SJ-buss. Jag hade jobbat där i elva år och körde olika linjer mellan Vallvik och stan. Sedan blev det en förändring och det skulle bara bli linjetrafik. Då kände jag att det kanske inte var helt det jag ville.

Han och hans fru Heléne gick då till banken och ansökte om ett lån till en buss. Bussen, en begagnad sådan, kostade 350 000 kronor. Han fick lån med den inte alltför förmånliga räntan 21 procent.

– Tanken var då att skjutsa idrottsföreningarna och så köra lite danser till Altorp, berättar han.

Hur gick det då?

– Det gick två månader sedan var jag tvungen att gå till banken och låna till en till buss. Då fanns det också många stora företag i stan. Söderhamn Eriksson och Stora blev till exempel stora kunder, berättar han.

Ganska snart så upptäckte han också ett nytt vinnande koncept. Att att lägga upp resor för pensionärsföreningar.

– Idag har jag 60 föreningar ända från Kramfors till Gävle. Det är det jag gör mest här på kontoret i dag. Att skräddarsy program och ordna resor till våra seniorföreningar, det är allt från endagars- till 10-dagarsresor, säger Larsa Lönn.

Till en början hade de kontoret hemma i köket på Trumslagargatan – något som snabbt blev ohållbart.

– Det kom människor hem till oss hela tiden och ville prata resor i köket. Vi blev tvungna att skaffa ett litet kontor på Abraham Bäckgatan, berättar Larsa Lönn, som 2000 flyttade till lokalerna på Värmlandsvägen där företaget fortfarande håller till.

För Larsa Lönn själv består mycket i jobbet av planeringsarbete, något som gör att det inte blir lika mycket tid i bussen som tidigare. Men att helt fastna på kontoret är inte aktuellt.

– Nej nej, jag är fortfarande nyfiken på nya resmål. I dag blir det en till två dagar i veckan och så ser jag till att få köra minst en långresa om året för att hålla mig uppdaterad, säger han.

Men med ett brett utbud av resor, ett fräscht vagnstall och en stabil ekonomi finns det all anledning att se positivt på framtiden. Även om utmaningarna också finns i branschen.

– Kostnad på bränsle är alltid stort och rekrytering av personal, berättar Larsa och betonar det senare.

– Vi är jättenoga med personal. Det viktigaste är social kompetens, det är a och o för oss eftersom vi umgås så nära gästerna. Vi söker personligheten först och sedan busschauffören.

Hur ser det ut med kompetensförsörjning?

– Det är svårt. Det har det alltid varit. Det är väl inget statusyrke och så är det lite udda arbetstider

Att äga och driva ett bussbolag är inte heller något nio- till femjobb.

– Nej, det är sju dagar i veckan. I lördags var jag faktiskt hemma. Då när jag tittade på telefonen hade jag 18 inkommande samtal om allt och ingenting. Men det är nästan bara positivt, annars är skulle man inte orka, säger Larsa Lönn.

Inom en framtid är det inte omöjligt att det blir ett skifte då han och Heléne Lönns söner kan tänkas ta över bolaget.

Dock inte riktigt ännu.

– Vi fortsätter. Jag är bara 60, säger han med ett skratt.

– Man vill ju se till att övergången blir bra och sedan trappa ner. Men helt slutar jag aldrig.

Inte?

– Nej, jag är nog för stor bussnörd för det. Det är ett intresse. Man tänker buss och resor hela tiden. På gästerna och tänker vilka som har kommit fram till olika ställen just nu. Det är inget arbete, det är ett helt liv, säger Larsa Lönn.