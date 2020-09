FOTBOLLSSVEPET #8: Uppåt för Strands IF, kunglig kross i sexan och bottenlag som bröt sur svit – här är det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland

Varje måndag under hela den komprimerade säsongen sammanfattar Sporten de lokala fotbollsserierna – från divison 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Varje gång handlar det om ett urval av det mest intressanta och inte någon redovisning med anspråk på att vara heltäckande.

Strand tar täten på dubbel front

Ekonomiskt var det en svidande käftsmäll för Strands IF när coronapandemin – till slut – satte stopp för årets upplaga av megaturneringen Hudik Cup. Och det för första gången sedan starten 1979.

En liten tröst då att båda seniorlagen ångar på så starkt i seriespelet.

Veckans hemmamatch mot Ilsbo blev en förväntat svår nöt, men med ett mer vägvinnande spel i andra halvlek lyckades Strand till slut lösa ekvationen.

På klubbens hemsida konstaterar tränaren Per Morten Rinnan; " Andra halvlek för vi, spelar mera med bollen i laget, har mera tålamod och spelar oss oftare ut av pressade situationer. Vi skapar flera chanser och närmar oss målet till Ilsbo. Ilsbo skapar inte mycket, bara fasta situationer vart dom lyfter bollen in i våran box. "

Det gav utdelning när lagkapten Kristian Fantenberg spräckte nollan i den 82:a minuten och Fredrik Nilsson spikade igen med 2–0 i den 90:e. Den sjätte raka segern innebär att Strand kopplar ett litet grepp, toppar tabellen med en match mindre spelad och tre poäng före jagande Hällbo IF.

Samtidigt klev andralaget upp i femmans topp efter ett tidigt jätteryck borta mot Rengsjös andralag. Unge talangen Bashar Alsato stod för två av målen när Strand drog plösen över med fyra raka mål på tretton minuter i första havlek. Segern skrevs till 5–0.

Äntligen uppåt för "Arma Marma"

Marma IF har haft en motig första halva i fyran, och var på god väg att leva upp till klubbens klassiska epitet från fornstora dagar.

Men hemma på Marmavallen tändes ett nytt hopp med en islossning och hela 6–2 (3–1) mot Bollnäs Kurd. Linus Käck och Johan Persson noterade två mål vardera. Två x Tommy svarade för övriga mål – Öhrn och Nordh.

Och tränaren Markus Englund kunde inte vara gladare eller mer lättad.

– En fruktansvärt skön och välförtjänt seger. Vi följer vår matchplan i 90 minuter och får matchen precis dit vi vill. Jag är stolt över samtliga spelare som visar en jävla inställning och ett stort hjärta idag, säger Englund.

Den första segern – efter fem raka förluster – innebär att Marma kan utmana Näsviken och Bergsjö i bottenstriden. Och på lördag väntar en match med mycket i potten när just Bergsjö tar emot Marma på Råsjövallen.

Krossen på Kungsvallen – en modern klassiker...

Det där riktigt stora, ibland rent förbryllande, slutsiffrorna kommer ju oftast i de lägre serierna. Men även där är det sällsynt med SÅ biffiga siffror som när södra sexans topplag Bjuråkers GIF kom till Kungsvallen i Hög på allra bästa (eller värsta, om ni ser det så) målhumör. Anton Camel satte igång fyrverkeriet redan i den första minuten när han smällde in det första av sina totalt sex mål. När krutröken väl lagt sig hade Bjuråker dundrat in hela 17 mål, och släppt in 0. Hetast förutom Camel var tremålsskyttarna Johan Dolk, Jerry Fasth och Johan Brolin.

VECKANS...

Walk Over

Den kuriösa episoden med den avbrutna DM-kvarten mellan Tallåsen och Edsbyn fick en väntat utgång. Edsbyns IF kunde inte motivera sig för att lägga pengar, tid och energi att dra till Strömsborgs IP en gång till för att spela den andra förläningskvarten. Det innebär att Iggesunds IK tar emot Tallåsen i den semifinalen, den andra spelas mellan Hudiksvalls FF och Strands IF. Och det före den 30 september.

Dystra svit

Nykomlingen Bollnäs GIF stretar ofta emot bra i damtvåan, senast i knappt underläge med 2–3 i halvtid borta mot topplaget Hille – efter två nya mål av Camila Daza Torres. Men det håller inte i 90 minuter, och den sjätte raka förlusten skrevs till 3–9.

Avgörande målskytt

Ngabu Bulo fortsätter att leverera när Ljusdals IF hänger på toppstriden i femman. Hemma mot Föne IK gjorde den vasse 19-åringen båda målen när det blev seger med 2–1, det avgörande målet i den 86:e minuten.

Sura förlust

Kilafors damer hade häng på poäng i södra damtreans svängiga seriefinal mot Hagaström, det efter Caroline Linell Häggs sena kvittering till 3–3 på Knöttas. Men med fyra minuter kvar fick gästerna in ett segermål.

Nära mållinjen

Med 4–1 mot Trönö/Norrala2 tog segermaskinen Söderala AIK nionde raka segern i södra sexan (nu utan bandylirare), och med tre matcher kvar har SAIK nio poäng ned till jagande Långhed. Nästa omgång möts lagen, och då kan det (i praktiken) bli avgjort.

