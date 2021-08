Fotbollssvepet#7 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland

Säsongens första förlust

Efter det oavgjorda resultatet mot Strands IF 2 höjdes varningens finger ifall Rengsjö SK tagit lite för mycket uppehåll under sommaren. Dessa fingrar sänktes litegrann när laget sedan vann över Delsbo med 2-0 på bortaplan. Men kanske ska inte alla dessa fingrar sänkas efter att Hällbo i helgen besegrade Rengsjö med 3-1. På söndagen åkte laget alltså på säsongens första förlust och på onsdagskvällen väntar Edsbyns IF, ett lag som har kapacitet att vinna över vartenda lag i årets serie. Det bli en match som helt vänder båda lagens säsonger.

Även om Ljusdals IF också åkte på ett tung poängtapp i helgens möte med Ilsbo talar helgen resultat sitt tydliga språk, Rengsjö går att besegra. Kan Sporten varit för snabb att utnämna Rengsjö till seriesegrare i sommarens femte fotbollssvep?

Final mellan Team Hudik och Ljusdal

På onsdagen gästades Team Hudik av Edsbyns IF i DM. Hemmalaget var inför semifinalen stora favoriter, men lagets målvakten Moa Åström fick ändå en oväntat långtråkig match i målet. Medan Åström kunde stå och fokusera på veckans derby mot Näsvikens IK hade hennes medspelare stor show på Glysis. Visserligen höll Edsbyn ut till den 16:e minuten då Litéa Karlsson spräckte målnollan, men efter det var matchen i princip över. När domaren Axel Örnehag blåste av för full tid hade hemmalaget totalt gjort 11 mål. Alicia Dahlgren slog till med tre fullträffar medan Lea Edman satte dit två mål precis som Maja Hansson och Tilde Wallner. Matchen första målskytt Litéa Karlsson slutade på ett mål, samma antal som Malva Andersson.

Resultatet innebär DM-finalen, precis som förra året, spelas mellan Team Hudik och Ljusdals IF. Förra året tog Team Hudik hem segern efter en 2-0 vinst, frågan är om det upprepar sig igen?

It's alive! It's alive!

För denna rubriksättning lånar vi Colins Clives citat från filmen Frankenstein från år 1931. Knappt någon har egentligen sett filmen, men alla har sett klippet och nu har även Forsa IF upplevt det. Efter 10 matcher utan vinst sprattlade laget till i hemmamötet mot Edsbyns IF och tog en otroligt viktig 2-1 seger. Laget har fortfarande fem poäng upp till säker mark, men lördagens vinst var välbehövlig för Daniel Wester och hans mannar. Pär Söderbergs avgörande frisparksmål i den 80:e minuten kan komma att innebära mer än "bara" tre poäng för Forsa IF som i nästa omgång möter jumbon Sandarne.

Här är veckans..

...publikfest

Tack Färila, tack Föne och tack Föne Ultras för en otrolig publikfest på Färila IP. Derbyt slutade med en hemmavinst för Färila som fortsätter haka på i toppen. Hemmalagets Gustav Persson inledde målskyttet i den 13:e minuten innan Karim Emamzehi och Butrs Korina Maslin Toto avgjort matchen innan 27 minuter var spelade. Föne fick visserligen in en reducering, men precis som alla andra tar Föne framförallt med sig sina supportrars insats vid sidan om planen.

...överkörning

Att serieledarna Kilafors IF skulle slå tillbaka Alfta GIF var de flesta överens om inför fredagskvällens drabbning. Men slutresultatet är ändå värt att nämna. Efter att Ciya Hajo, mest känd för sina fyra SM-guld och lika många Champions Cup-triumfer inom sporten innebandy, dragit på sig ett gult kort i den 2:a minuten satte Kilafors igång. Matchens första mål gjordes i den 14:e minuten och sedan fortsatte hemmalaget ösa på framåt. När slutsignalen gick hade Robin Mood gjort fyra mål, kaptenen Valter Sahlin prickat in tre medan inhopparen Abdi Mohamed hunnit med två mål. Dessutom fanns det tre spelare, Tommy Segerqvist, Erik Näsman och Fredrik Westerlund, som gjorde ett mål var. Alfta åkte däremot inte från Knöttas helt tomhänta, laget fick faktiskt in två bollar framåt också. Men de tolv som gick in i egen kasse tillhörde kanske inte matchplanen för gästerna...