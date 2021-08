Fotbollssvepet#6 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland

Målrikt mellan Näsvikens IK och Edsbyns IF

I lördagens möte mellan Näsviken och Edsbyn fick åskådarna bevittna ett målkalas. Försök hänga med här. Edsbyn tog ledningen i den 2:a minuten innan Näsviken kvitterade i den 6:e minuten. Sedan kom ett litet ryck från Edsbyn som målade både i den 23:e och 27:e minuten innan Näsviken reducerade i den 31:a minuten. Men Edsbyn hade ännu ett mål i sig och gjorde 2-4 i den 36:e minuten. Puh. En målrikt första halvlek som säkert gjorde tränarna både grå- och tunnhåriga.

Vi läsare tar en lång inandning och beger oss till en andra halvlek som faktiskt inte är lika komplicerad. Näsviken reducerade till 3-4 i den 67:e minuten medans kvitteringen kom i den 82:a minuten. Ett till synes rättvist resultat mellan två lag som bjöd på stor underhållning (ifall man inte uppskattarar Catenaccio-fotbollen från 60-talet). Oavsett vad Tobias Johansson känner kring Catenaccio-fotbollen så var han inte nöjd med resultatet. I den 88:e minuten höll sig den tidigare anfallaren, numera mittbacken, framme och stötte in det matchvinnande målet. Matchen slutade 5-4 och Näsviken hakar på i toppen medans Edsbyn fortfarande har det tufft efter uppehållet.

Poängtapp för Rengsjö

Meningen ingen trodde skulle behövas skrivas. Efter åtta raka vinster skulle Rengsjö starta upp höstsäsongen med att slå tillbaka Strand 2. Men gästerna tyckte inte om scenariot och bjöd på oväntat tufft motstånd. I fotbollsvepet #5 omnämndes han och det är återigen dags, Kalle Erjons är tillbaka på planen och i protokollet. Efter att Erjons gett gästerna ledningen kom Rengsjös kvittering i den 53:e minuten genom ett självmål. Hemmalaget tog också ledningen med 2-1 i den 74:e minuten och såg länge ut att få med sig tre poäng. Men Strands IF 2, och framförallt Teo Nyholm, hade missat det meddelandet och satte istället dit slutresultatet 2-2 i den 88:e minuten.

Har Rengsjö tappat formen under sommaruppehållet? Kommer laget rasa när första poängtappet väl inträffat? Kommer Kalle Erjons varit seriens bästa spelare när säsongen summeras?

Det är svåra frågor att besvara just nu. Men det vi däremot vet är att vi får reda på Rengsjös status redan på tisdag när laget gästar Delsbo IF. För Strands IF och Kalle Erjons del tar laget emot Forsa IF på hemmaplan samma dag.

DM inleddes

I söndags stod Bollnäs GIF som hemmalag i DM-matchen mot Ljusdals IF. Ljusdal ligger högre upp i tabellen i division 2 och 0-1 målet i den 11:e minuten var väntat. Resultatet stod sig till den andra halvleken då Bollnäs spräckte sin målnolla. I den 58:e minuten kvitterade Tyra Persson och redan 10 minuter senare gav Thelma Persson hemmalaget ledningen med 2-1. Skulle Bollnäs skrälla och inleda DM med en vinst? Innan tanken ens hann slå besökarna på Sävstaåsen lyckades Ljusdals mittback Frida Pickles kvittera till 2-2. I den efterföljande förläningen var Ljusdal ett nummer större än Bollnäs och efter att Greta Söderberg och Whilma Lund gjort varsitt mål fick Ljusdal sin 2-4 seger.

Här är veckans..

...uppstart

Division 6 startade äntligen upp i helgen. I den södra serien hade Växbo IF två spelare som gjorde hattrick i lagets hemmavinst. Johan Wängermark behövde bara 34 minuter på sig för sitt hattrick medans Axel Norén väntade "ända" till den 78:e minuten för att fullborda sin tremålmatch. Totalt vann laget med 9-2 i mötet med Trönö IK/Norrala IF 2. Från serien finns två andra vinster att rapportera om, både Stugsunds IK och Färila IF 2/Ljusdals IF 2 vann sina matcher med 7-0. Division 6 är serien för den målglade åskådaren!

...överkörning

Delsbo tog emot Sandarne på söndagskvällen och även om Hudikkalaset var över hade Delsbo IF ett eget kalas och vann med 8-0. Den spelade tränaren Jesper Karlsson blev hemmalagets bästa målskytt med två mål. Övriga målskyttar var Jonathan Andersson, Victor Nordin, Nilaz Nordin, Filip Paulsson, Olle Nordin och lagkaptenen Niclas Lindh. I nästa omgång ställs Delsbo mot serieledarna Rengsjö medans Sandarne gästas av målglada Näsviken.

...Armin Balicevac

Tre mål. Slut på meddelande.