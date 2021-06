Fotbollssvepet#3: Rengsjö IP bjuder på mål och spelfördelaren nickar – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland

Varje vecka under hela säsongen sammanfattar Sporten de lokala fotbollsserierna – för tillfället handlar det om allt från division 3 på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Herrarnas två division 6-serier får i skuggan av pandemin nöja sig med en höstsäsong och startar först i slutet av sommaren.

Säsongens första men även andra

Ingen sov nog lika skönt som Edsbyns IF dubbla målskytt Stina Torvidsson i söndags. Efter att gett bortalaget ledningen i mötet med Sätra på Träffen fick Torvidsson se Sätra kvittera efter knappa timmen.

Vi har alla hört uttrycket "en fotbollsmatch varar 90 minuter" men Torvidsson verkar tagit till sig uttrycket lite extra. När klockan tickat upp på just 90 spelade minuter höll sig 18-åringen framme och stötte in 1-2. Målet innebar säsongens första seger för Edsbyn och matchens andra för Torvidsson. I en väldigt haltande tabell ligger Edsbyns IF på en 8:e plats efter två spelade matcher.

Säsongens första - på riktigt

En person som kanske kan hävda att hon sov lika gott som Stina Torvidsson är Kilafors IFs Tina Elftorp. Ni minns fortfarande uttrycket från föregående segment. Elftorp är ännu en spelare som verkat tagit till sig av just detta.

Efter att Kilafors två gånger om sett topplaget Årsunda IF kvittera hemmalaget ledning såg Elftorp till att gästerna inte längre skulle få den möjligheten. Hon väntade så länge som möjligt och i den 90:e matchminuten högg hon till och satte 3-2 till det rödklädda hemmalaget.

Elftorps första mål för säsongen innebar att Kilafors IF tog sin första seger i serien medan gästerna Årsunda åkte på säsongens första förlust. Helgens lärdom blir således följande, en match varar i 90 minuter.

Fem mål i femman

I herrarnas division 5 delade Alfta GIK IF och Ljusne AIK FF broderligt på poängen när lagen spelade 0-0 på Forsparken. Resultatet innebar säsongens första poäng för båda lagen.

Sådana broderliga känslor använde sig inte Tallåsen av när laget gästade Rengsjö SK 2. Efter en mållös första halvlek tog gästerna ledningen efter en självmål i den 47:e minuten. Efter ytterligare ett mål för Tallåsen drabbades hemmalaget av ett rött kort. Slutresultatet skrevs till 5-0 och en imponerande insats av Tallåsen belönar laget med en tillfällig andraplats i serien.

Här är veckans...

...överkörning

Rengsjö IP fick se massvis med mål i veckan. Matchen i division 5 slutade på fem gjorda mål och i division 4 slutade Rengsjös match mot Hällbo på nio gjorda, och alla för hemmalaget. Christian Törnros gjorde tre medan Albin Andersson och Deeq Mohamed gjorde två. De övriga två målen gjordes av Andreas och Emil Clahr.

På lagets två senaste matcher har Rengsjö skrapat ihop sex poäng och en målskillnad på 14-1. Föga förvånande leder Rengsjö SK serien med fem segrar på fem spelade matcher.

...derbyhjältinna

I onsdags tog Team Hudik 2 emot Ljusdal 2 i division 3 Medelpad. Efter att gästerna tagit ledningen klev Maja Hansson in i handlingen. Efter att kvitterat till 1-1 i den 61:a minuten avgjorde samma Hansson matchen när hon med knappa 10 minuter kvar satte 2-1 till sitt Team Hudik.

Team Hudik tog däremot sin sin andra seger på lika många matcher medan Ljusdals IF står kvar på tre poäng efter fyra spelade matcher.

Andra intressanta resultat i serien var att Bergsjö gästades av serieledarna och förlorade med 10-0. Trots tio insläppta hade Bergsjö inte flest antal insläppta mål i helgen utan det inte så smickrande resultatet tog Näsviken över när laget släppte in elva i hemmamatchen mot Selångers SK.

...mest oväntade

Delsbo IFs speldirigent Jesper Karlsson gjorde ett nickmål (!) i lagets 1-1 match borta mot Bollnäs Kurd.

...mest väntade 1

Ilsbo SK hade match. Armin Balicevac gjorde lagets mål i hemmamatchen mot Forsa IF som slutade 1-1.

...mest väntade 2

Evigt unge Christoffer Brännström inledde målskyttet när Bergsjö hemmaslog Strand 2. Slutresultatet blev 2-0 till Brännströms Bergsjö.