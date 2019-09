FOTBOLLSSVEPET #18 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "57-årig veteran som spräckte en seg nolla"

Varje måndag under hela säsongen sammanfattar Sporten de största lokala fotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher, utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här har ni Fotbollssvepet #18.

Fyrans topplag tappade fart

Edsbyns IF kom till Råsjövallen i Bergsjö med nio raka segrar och bra koll på läget som topplag i fyran. Den senaste förlusten var 1–2 borta mot Näsviken den 29 maj. Men även hemma på Ön mot Bergsjö IF blev det bara en poäng i en jämn match som slutade 1–1.

Den här helgen kammade serieledarna noll. I den elfte minuten kunde Christoffer Brännström (ny från Medskogsbrons SK) göra 1–0 på straff, en ledning som Bergsjö fixade att hålla hela vägen. Edsbyn hade sin bästa chans efter en halvtimme, men Aimen Sewed brände sin straff.

Med tre omgångar kvar har Edsbyn ändå bra koll, fem poäng före Delsbo som i sin tur har ett stadigt grepp om kvalplatsen. Tabelltrean Forsa slirar, men har ett sista litet halmstrå kvar i söndagens hemmamatch mot Delsbo.

TV-match med brittisk krydda

Veckans livesända fokus fanns på Åsliden i Nor, populär plats för dansare. Det blev också ett skönt sväng för hemmalaget i ett blytungt bottenmöte med Kilafors, inte minst tack vare den inlånade brittiska kryddan från Järvsös samarbetsklubb Ytterhogdal. Det hjälpte inte att Albin Westh storspelade i KIF-målet, Järvsö drev hem en viktig seger (2–0) i jakten på nytt kontrakt. Målskyttar var Jens Bergman och Kai Phelan.

Veteranen som visade vägen för Vallsta

Snacka om en eländig säsong – Arbrå/Vallsta var på väg mot ett historiskt bottenrekord efter tolv raka (!) förluster och med en målskillnad på 6–70 i västra sexan. Och det är en låg nivå även på seriesystemets lägsta nivå. Men...det fanns ett ljus i slutet av den mörka tunneln ändå.

Inför tretton tappra åskådare på Arbrå IP kunde stryklaget äntligen spräcka sega nollan när det blev seger med 5–0 mot Bollnäs GIF tredjelag. Simon Nilsson nickade in 1–0 i första halvlek, och efter paus kunde Arbrå BK/Vallsta IF växla upp – med en vass veteran som visade vägen. Med två snabba mål på två minuter – hans första för säsongen – kunde den 57-årige (!) forwardsprofilen Peter "Fisken" Olsson koppla segergreppet. Per Hagengran satte sedan sigillet med två straffmål. Därmed är nykomlingen Norränge varnad inför lördagens stora Arbrå-derby.

Dramatiskt damderby avgjordes på övertid

Tre lag från Hälsingland är indragna i en tät slutstrid kring negativa strecket i damtvåan – Bollnäs, Tallåsen och Mohed. I helgen fixade nykomlingen Bollnäs GIF en fördel i hemmaderbyt mot Moheds SK – för inte länge sedan ett ledande lokalt damlag. Efter en mållös första halvlek på Solrosens IP kunde Isabelle Nilsson Wennerström ge hemmalaget ledningen, men Mohed bjöd en snabb replik när Hilda Nordgren drog en frispark direkt i mål.

Avgörandet kom först i den fjärde övertidsminuten när 17-åriga Thelma Persson kunde trycka in en retur efter frispark. Segern innebär att Bollnäs klev upp på 13 poäng, fyra poäng före jumbon Mohed och tre poäng före Tallåsen. Redan på onsdag väntar en ny nyckelmatch i bottenstriden när Tallåsen tar emot Bollnäs på Erik Hamréns plan i Ljusdal.

Se nedan; Thelma Persson sätter det sena och avgörande målet för Bollnäs i derbyt mot Mohed

VECKANS...

Lag;

I den norra damtrean fortsätter Näsvikens IK att hänga på i toppstriden, mycket tack vare en råstabil defensiv. Men i söndagens derby mot Bergsjö satt segern långt inne, först i den 83:e minuten kunde vassa målskytten Katrine Rönnquist sätta den avgörande straffen. På söndag väntar därmed seriefinal för "Niken", borta mot ledande Söråker, en poäng före. I hemmamatchen blev det knapp förlust med 1–2, även då med Rönnquist som målskytt.

Målskytt(ar);

Marma IF håller greppet om femman, fortfarande med förlustnollan intakt efter 17 matcher. I bortamatchen mot Edsbyns andralag noterade rutinerade 34-åringen Jens Bergström ett sällsynt hat-trick när det blev seger med 4–0.

Med tre omgångar kvar jagar tabelltvåan Enånger, fem poäng efter Marma. Och gör det mycket tack vare sin effektive målskytt Rasmus Johansson, överlägset mest produktiv i Hälsingland. Han gjorde ett av målen när det "bara" blev kryss (3–3) mot Färila, och är uppe i totalt 37 mål.