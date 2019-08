Fotbollssvepet #15 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Arma Mamra är fortfarande obesegrade"

Varje vecka under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här är det – Fotbollssvepet #15.

"Arma Marma" mot Division 4..

Ja okej, den nationella pressen har inte kommenterat Marma och lagets chans till serieseger denna säsongen, men en sån klassisk beskrivning (som dessutom var så felaktig) tåls att användas igen. Marma har fortfarande inte förlorat en enda match i årets division 5 och är således enda Hälsingelaget som ännu inte vet hur det känns att förlora denna säsongen. Efter första halvlek ledde hemmalaget "bara" med 2-0, men efter att Andreas Lindberg gjorde 3-0 direkt i den andra halvleken gjorde Marma processen kort med gästerna Trönö, och segersiffrorna skrevs till 6-0. Visserligen bör Marma slå bottenlaget Trönö varje dag i veckan, men siffrorna 6-0 imponerar. Det får tankarna att svepa iväg till sent 50-tal när Marma från Söderhamns utkanter gjorde en resa upp till Sveriges näst högsta division. Om laget når lika långt nu låter vi vara osagt, men att Marma med seriens näst bästa målskytt Tommy Öhrn i spetsen vinner division 5 kan vi redan nu ropa ut!

..där toppen toppen tätnar!

Strands IF fortsätter vräka in mål, i helgens match mot Kilafors gjorde laget hela sju stycken. Kaptenen Kristian Fantenberg gjorde ett medans både Markus Lindqvist och Viktor Nilsson gjorde två var. Sista målet petade inhoppande William Eliasson in i den 89:e minuten. Ännu en rolig sak för gästerna Strand var att laget och målvakten Ville Holmqvist trots överkörningen, lyckades hålla både koncentration och nollan till matchens slut - imponerande.

Ett annat lag som höll nollan hela matchen igenom var Forsa IF. De slog tillbaka Bollnäs Kurd med 2-0, anförda av sin lagkapten Tom Hellberg med nummer 100 på ryggen (undertecknade tycker aldrig att tresiffriga nummer det är okej). Även om Hellberg inte fick med sig några mål hem, slapp han sår längst sin hals detta möte lagen emellan. Målen prickades istället in av först Jonathan Koskinen och sedan André Mickelsson, där den sistnämnde äntligen fick spräcka sin målnolla efter övergången från Iggesunds IK.

Efter sin vinst står Strands IF på 30 inspelade poäng, lika många som Bollnäs Kurd. Framför de båda lagen ligger Delsbo på inspelade 33 poäng, där de tre sista kom efter en vinst i den tuffa bortamatchen mot rivalerna Näsviken. Toppar serien gör såklart Edsbyns IF som i sin bortamatch mot Hällbo vann med klara 4-1.

Louice Frank matchhjälte för Moheds SK.

Det var en måstematch för båda lagen som blåstes igång på Lägervallen på lördagen. Moheds SK som inför matchen låg på en sistaplats i serien tog emot laget precis framför dem och ovanför strecket - Tallåsens IF. Efter att publiken fått vänta hela 75 minuter föll äntligen det första målet i matchen, och det var Mohed som gjorde det. Louice Frank gjorde sitt tredje mål för säsongen och såg då ut att ha avgjort matchen, men Tallåses stretade emot. Kvitteringen kom redan i den 79:e minuten och nu var Mohed återigen under strecket, allting för dramatiken. Men återigen klev Frank fram, denna gången stod klockan på 88 minuter när hon sköt in 2-1 till sitt Mohed, som bara någon minut senare fick jubla in säsongens andra vinst. Mohed bytte plats med Tallåsen som nu är laget som ligger på den ensamma nedflyttningsplatsen. Vilket lag som ligger där i slutet av säsongen vågar vi inte chansa på, men Louice Franks insats i helgen kan varit helt avgörande.

Näsviken viker inte ner sig i toppen

Näsviken har sedan en tid tillbaka varit det enda laget som kan hota Söråkers FF i division 3 från att ta steget upp. Söråker vann deras match i helgen och leder fortfarande serien med en poäng före Näsviken. Men omgångens spelare hittar vi faktiskt i Näsviken. Katrine Rönnquist i Näsviken stod i deras 4-0 vinst mot Njurunda IK för ett hattrick. Först inledde Elin Vallin målskyttet när hon gjorde 1-0 till hemmalaget efter 27 minuters spel, det enda målet som skulle falla i den första halvleken. Och andra halvlek bestod helt av Katrine Rönnquist, och det tre gånger om. Först gjorde hon 2-0 i den 71:a minuten, sedan fyllde hon på med 3-0 i den 80:e och avslutade målskyttet i den 87:e minuten när hon gjorde 4-0. Nästa helg ska Näsviken möta sistaplacerade Stöde IF 2, ett perfekt läge för Rönnquist att fortsätta sin målkavalkad.