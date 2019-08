Fotbollssvepet #13 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Domarinsatsen tyvärr inte på önskvärd nivå"

Varje vecka under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här är det – Fotbollssvepet #13.

Trönös tunga vecka

Det var inte en vecka som Trönöspelare, ledare eller fans kommer att vilja lägga på minnet. På två matcher gick man två förluster med en målskillnad på 1–17 (!). Veckan inleddes med att man åkte till Enånger på onsdagen för ett möte med EIK. Det började med att hemmalaget gjorde tre mål innan paus och där tog väl matchen slut för Trönö, som bjöd på två mål till innan det var över. Det riktiga bottennappet kom dock under söndagen borta mot Iggesunds andralag. Första halvlek bjöd på ett målfyrverkeri – av hemmalaget. I paus hittar vi siffrorna 6–1, som sedan blev 12–1 innan allt var sagt och gjort. Förlusterna innebär att laget är förankrat på näst sista plats i division 5.

Delsboförvärvets succé i hemkomsten

Förra veckan rapporterade Sporten att Kion King lämnar Hudiksvalls FF för en återkomst till moderklubben Delsbo IF i division 4. Kings första match i comebacken blev i toppmötet mot kommunrivalerna Strands IF. Hur det gick? Delsbo förlorade matchen med 1–3 och lyckades inte skapa utrymme nedåt utan Strand fick istället nödvändiga poäng för att blicka uppåt i fyran. Vem gjorde Delsbos mål då? Kion King såklart, som alltså fick en hygglig start i hemkomsten

Veckans fulaste match?

Kommunderbyt mellan Näsviken och Ilsbo bjöd rent resultatmässigt inte på några större rubriker, hemmalaget Näsviken kunde kvittera ut en seger med 2–1 efter att Ilsbo bjudit på ett självmål. För domaren måste det dock ha varit en jobbig match, då en spelare i vardera lag fick gult kort två gånger om och därmed visas ut. Utöver dessa delades ytterligare fem gula kort ut, där merparten av korten tillhörde spelare i Ilsbo. Missnöje med domarinsatsen den kvällen verkar definitivt finnas, bland båda lagen. Näsviken skrev efter matchen ett referat på sin hemsida där följande fanns med:

"Dock fanns det lite smolk i glädjebägaren denna afton där domarnivån tyvärr var på en icke önskvärd nivå".

Edsbyn håller höjden i tvåan

"Tallåsen förlorade med 0–3, Mohed förlorade med 1–3 och Bollnäs torskade med 1–4...". Ja, resultatraden var inte så positiv för hälsingelagen i omstarten av Division 2 Södra Norrland. För laget som ligger bäst till i tabellen, Edsbyn, gick det dock bättre. Laget slog tillbaka Skutskär med 1–0 hemma på Ön. Tidigare har Sporten skrivit om skyttekungen Camila Daza Torres och hennes betydelse för Edsbyns toppjakt i tvåan. Hon spelade den här matchen också, men gjorde för en gångs skull inte målet. Matchhjälte blev istället Nathalie Karsbo, som gjorde sitt första mål för säsongen. Segern innebär att Edsbyn nu bara är fyra poäng ifrån ledande Stensätra.

Det här la Edsbyn ut efter sin seger på lagets Instagram:

Tåget Edsbyn rullar vidare

Seriesuveränerna i fyran, Edsbyn, har spelat två matcher efter uppehållet. Två bortamatcher, 8–1 i målskillnad och ett försprång till närmaste konkurrent Delsbo med åtta poäng. Det känns som att Edsbytåget har avgått mot trean redan nu. Först åkte man till Järvsö under onsdagen för att ställas mot bottenlaget Järvsö BK. Den matchen slutade med en planenlig vinst med 4–0. Sen var det dags att bege sig till Glysis på fredagen för att möta Hudiksvalls SK. HSK hade inte heller mycket att sätta emot utan tvingades se sig besegrade med 1–4, efter att Edsbyn visat prov på sitt breda lag med tre olika målskyttar. Hemmalaget höll jämna steg med Edsbyn under första halvlek och gick till paus med 1–1. I andra halvleken växlade dock Edsbyn upp och HSK kunde inte hänga med. Nyckelperson under veckan var Mahsum Korkmaz Ercan med tre mål.

Här är målskyttarna efter matchen mot Hudiksvalls SK:

På onsdag väntas en ny toppmatch i division 4 då Edsbyn tar emot Forsa på Ön. Sporten sänder matchen på både sajten och appen.

Fönes oväntade derbyförlust

Föne har gått som tåget i den västra sexan och leder serien med sina 21 poäng, om än knappt före jagande Tallåsen och Långhed i den tajta serien. Under lördagen mötte man nystartande Ljusdal i ett av säsongens heta derbyn. I våras vann Föne den matchen på bortaplan med 4-0. Den här gången tog man istället emot Ljusdal – och det gick inte riktigt lika bra. I den första halvleken tilldömdes Ljusdal en straff som Tobias von Wachenfeldt säkert placerade in bakom Albin Wåhlström i Föne-målet. Efter det lyckades inte Föne skapa så mycket, utan Ljusdal gjorde två mål till i den andra halvleken och säkrade en 3–0-seger.

