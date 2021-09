Fotbollssvepet #11: Världsmästare som gjorde hattrick – här är det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland

Varje vecka under hela säsongen sammanfattar Sporten de lokala fotbollsserierna – ni får det mest anmärkningsvärda från division 3 på damsidan och division 4 och nedåt på herrsidan.

Rivstarten på Ön

Edsbyns IF har inte direkt rosat marknaden i fyran efter den snabba returen från division 3, det kostade att tappa lagkapten Anton Kring och offensiva raketen Ercan Mahsum till Bollnäs. Men hos de rödvita finns en slumrande kapacitet i grunden – något laget visade med en rivstart hemma mot topplaget Rengsjö.

Redan i den första minuten på Ön kunde Kevin Bonsange dra in ett ledningsmål, dessutom hans första mål för säsongen! Hemvändande Aimen Sewed satte 2–0, en snabb replik signerad Ahmed Vali Faizi räckte inte för RSK – direkt i andra halvlek satte Albin Törnberg 3–1 och segergreppet var kopplat. Med det tätnar dramatiken i fyrans toppstrid, där Rengsjö fortfarande har täten – men bara tre respektive fyra poäng före jagande Delsbo och Ljusdal och med en match mer spelad.

Utmanare med stark svit

Delsbo IF har hittat en mäktig höstrytm och blir ett seriöst hot mot Rengsjö i kampen om seriesegern i fyran. Den sjätte raka segern, hemma mot Näsviken, skrevs till 3–1 sedan An Groth och Nilas Nordin fixat 2–0 före paus. Oscar Nordins kvittering räckte inte för att skaka Delsbo och med kvarten kvar kunde Jonathan Andersson säkra segern med sitt mål till 3–1.

Bortalagets lagledare Henrik Svensson var imponerad.

– Vi förlorar mot ett bättre lag, tror dessutom att de kommer vinna serien. Vi gjorde en sämre första halvlek men i andra halvlek gör vi en bra insats. Delsbo-sonen Oscar Nordin var vår bäste spelare idag.

Trions tuffa toppstrid

Tre lag har ryckt i division 5 och gör högst sannolikt upp om två platser till fyran nästa säsong – Kilafors, Norrala och Tallåsen.

Serieledande (i kraft av målskillnad) Kilafors IF hade inga problem att köra över och förbi (6–1) Rengsjös andralag. Norrala gjorde jobbet hemma mot Långhed, och fick också hjälp med ett självmål när det slutade 3–0. Tabelltrean Tallåsen – en poäng efter toppduon – kunde samtidigt avfärda Ljusne AIK med 2–0 på Strömsborg.

På lördag tar Kilafors emot Tallåsen hemma på Knöttas i ett toppmöte som kan bli avgörande.

Comeback lite överallt

Förre supertalangen Dido Hussein är tillbaka på planen – i en comeback som pågår lite överallt. Först blev det inget hugg i Hudiksvalls FF, sedan dök den effektive teknikern upp i Bollnäs GIF och drog in tre mål på ett inhopp i DM. Bara för att försvinna igen. Den senaste veckan noterade Dido Hussein två mål för IF Norränge (topplag i södra sexan) i matchen mot Färila/Ljusdal 2. Några dagar senare målade han för Åkersberga FC (2–0 mot Parsian Väsby) – som toppar Stockholms division 5 Norra. Vart ska det sluta?

Det här var veckans...

...sena uppvaknande

Sandarne SIF har vaknat till liv i fyrans absoluta botten, men trots andra raka segern (2–1 mot nästjumbon Forsa IF) är det sannolikt i senaste laget. Med åtta hopskramlade poäng och sju poäng upp till laget just över strecket (Bergsjö) är ett nytt kontrakt långt borta.

...målmaskin

På åtta matcher i femman har Kilafors IF dundrat in 41 mål, det är drygt fem mål i snitt. Hälften av målen är signerade effektiva duon Robin Modd och Valter Sahlin. Just nu toppar Modd skytteligan med 12 mål, två fler än Sahlin.

...världsmästare med hattrick

Hilda Arnesson från Jättendal är inte bara världsmästare i skotercross – 16-åringen är en fena på att göra mål i fotboll också. Hon stod för ett klockrent hattrick när Team Hudiks utvecklingslag vände 0–1 till 3–1 borta mot Njurunda. Med fem poäng upp till topplaget Selånger 2, men med två matcher mindre spelade, är TH2 i högsta grad med i toppstriden i division 3 Medelpad.