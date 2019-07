FOTBOLLSSVEPET #11 – Det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Här har ni vårens alla flippar och floppar – och en väntad målkung"

Varje måndag under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här är det – Fotbollssvepet #11 – som också blir vårens sista. Nu följer några veckors sommarvila innan fotbollen varvar upp höstsäsongen igen.

Veckans eftersläntrare 1 – målfesten i sexan med extra bandydrag

Det är inte ovanligt med elitspelare i bandy som lirar fotboll mellan säsongerna på is. Mer sällan finns de på högre nivå, Anton Dahlberg i Rengsjö SK är ett undantag – det var ju Bollnäs bandyhalva som sänkte just Bollnäs (!) i division 3-derbyt nyligen. Oftast hittar vi bandyprofilerna i lägre divisioner. Söderala AIK avslutade våren i östra sexan med en frejdig målfest (11–0) hemma mot Delsbos andralag. Tre av målen gjordes av Jesper Öhrlund, sannolikt de sista av bandyforwarden som nu lämnar Broberg (efter åtta säsonger) för att spela vidare i IFK Vänersborg. Två av målen var dessutom signerade Vadim Arkhipkin, Brobergs högoktaniga mittmotor.

Veckans eftersläntrare 2 – hattricken som gav nykomlingar ett lyft

IF Norränge är purfärska nykomlingen som startat säsongen i västra sexan lovande nog. Vårens avslutande derby – på Vikingavallen i Vallsta – gav seger med 3–1 mot Arbrå BK/Vallsta IF. Efter en mållös första halvlek var det Jonatan Norevi som visade vägen med ett tidigt frisparksmål efter paus, och det följde den rutinerade 25-åringen (tidigare i Ljusne, Trönö och Rengsjö) upp med ytterligare två mål. Det gav ett lyft till femte plats i tabellen.

Samma nivå håller också Växbo IF i sin comeback i östra sexan. Även det med en tremålsskytt i våravslutningen (4–0) hemma mot Strömsbruk. Jonathan Lindström satte första målet sent i första halvlek, det andra tidigt efter paus och fullbordade sitt hattrick i den 61:a minuten.

VÅRSÄSONGEN SUMMERAD – SERIE FÖR SERIE

Division 4

Våren: Inte oväntat har Edsbyns IF, som jagar snabb retur till trean, levererat på jämn och hög nivå med bara en förlust. Edsbyn toppar med 29 poäng, närmast jagat av Delsbo IF med 26 poäng. Bollnäs Kurd har tappat några oväntade poäng, men har häng på topplagen med 22 poäng. En relativ flopp är här haussade Hällbo IF som näppe håller sig just över negativa strecket. Mer kan också begäras av Strands IF, nu på en femte plats.

Höstprognos: Mycket talar för en duell om seriesegern mellan Edsbyn och Delsbo – med Bollnäs Kurd som outsider. Den 27 juli väntar en lödig höststart när Delsbo tar emot Bollnäs Kurd.

Skytteliga topp 5: 1) Dido Hussein, Bollnäs Kurd, 17 mål, 2) Robin Modd, Kilafors, 11 mål, 3) Kristian Fantenberg, Strand, 8 mål, 4) Ali Reza Alisadeh, Bollnäs Kurd, Armin Balisevac, Ilsbo, Tom Hellberg, Forsa, William Eliasson, Strand – samtliga 7 mål, 5) Aimen Sewed, Edsbyn, 6 mål.

Fairplay: 1) Järvsö BK, 2) Forsa IF, 3) Edsbyns IF.

Division 5

Våren: Marma IF visar muskler och har kopplat ett toppgrepp med 27 poäng, närmast efter jagar Sandarne SIF med 23 poäng och Enångers IF – seriens mest offensiva lag med 46 gjorda mål. I botten slirar forna "storlag" som Ljusne AIK och Trönö IK – för inte länge sedan på betydligt högre nivå.

Höstprognos: Marma håller undan, Enånger och Sandarne gör upp om andraplatsen – med Färila som en joker i leken.

Skytteliga topp 5: 1) Rasmus Johansson, Enånger, 22 mål, 2) Jesper Gustafsson, Sandarne, Tommy Öhrn, Marma, och Zhekar Ibrahim, Färila, 11 mål, 3) Christian Brolin, Iggesund 2, Johan Persson, Marma, och Mikael Andersson, Enånger, 7 mål, 4) Alib Törnberg, Edsbyn 2, 6 mål, 5) Abdihamid Abdi, Sandarne och Alin Andersson, Rengsjö 2, 5 mål.

Publikliga: 1) Bergvik, 2) Marma, 3) Enånger.

Division 2 Damer

Våren: Edsbyns IF är enda hälsingalaget med kraft att ta toppkampen med Gästrikland, och har fortfarande chansen på en tredje plats med 17 poäng – och sju poäng upp till Stensätra som ryckt i toppen. Bollnäs, Tallåsen och Mohed har parkerat i botten.

Höstprognos: Stensätra håller undan relativt enkelt – Edsbyn gör upp med Gefle 2 och Valbo om andraplatsen.

Skytteliga topp 3 (placering i serien inom parantes): 1) Camila Daza Torres, Edsbyn, 12 mål (1), 2) Amanda Källström, Bollnäs, 9 mål (3), 3) Thelma Persson, Bollnäs, 6 mål (d4).

Division 3 Damer

Våren: Här dominerar lagen från Gästrikland, Ljusne AIK sticker upp lite mitt i tabellen – men en bra bit från toppstriden. I botten slirar Kilafors IF, ett lag med stolt damtradition. Men med två lag som hoppat av är det en "säker" serie.

Höstprognos: IK Huge har tio raka segrar, och 61–7 i mål, och ångar vidare mot säker serieseger. Ljusne och Bollnäs 2 gör upp om att bli bästa hälsingelag.

Skytteliga topp 3 (Placering i serien inom parantes): 1) Clara Eriksson, Ljusne, 8 mål (d5), 2) Elin Engren, Lisa Eriksson, Nellie Rosén, Tuva Andersson och Sofie Johansson, Ljusne, Malin Sköld och Moa Bodell, Kilafors, Ida Oksanen, Bollnäs 2, samtliga 2 mål (d12).

Division 6 Västra

Våren: Tidigare kandidat som "Sveriges sämsta lag", men nu siktar Föne IK uppåt som topplag i sexan med 21 poäng. Nämast efter jagar Tallåsen och Långhed.

Höstprognos: Det kan bli en rasande duell mellan Föne och Tallåsen – men Långhed och Ljusdal är inte långt efter.

Skytteliga topp 3: 1) Daniel och Emil Svedberg, Långhed, och Jonas Pettersson, Tallåsen, 8 mål, 2) Jonatan Norevi, Norränge, och Sebastian Näslund, Föne, 7 mål, 3) Fredrik Frisk, Tallåsen, Jonas Andersson, Kilafors 2, Jonas Frisk, Bollnäs U och Linus Göransson, Föne, 5 mål.

Publikliga: 1) Föne, 2) Tallåsen, 3) Långhed.

Division 6 Östra

Våren: Norrala IF drog sig ur trean, och har kanske startat en "raketresa" modell Rengsjö för några år sedan. Toppar tabellen med 24 poäng, men får se upp för Strands andralag hack i häl.

Höstprognos: Sannolikt blir det en fortsatt duell mellan Norrala och Strand 2.

Skytteliga topp 3: 1) Jonas Lööw Ohlson, Norrala, 13 mål, 2) Henrik Löfman, Norrala, 8 mål, 3) Pontus Hagberg, Njutånger, 7 mål.

Publikliga: 1) Strand 2, 2) Växbo, 3) Norrala.

VÅRENS LAG

Marma IF: I fornstora dagar var Marma ett ståtligt flaggskepp i Hälsingland, nu seglar föreningen uppåt med rejäl medvind. Som topplag i division 5 det enda i de lokala serierna med förlustnollan intakt.

VÅRENS MÅLSKYTT

Dido Hussein: Den förre supertalangen kämpar med eviga skadeproblem, och har gett upp proffsdrömmen. Men som loket i Bollnäs Kurd levererar han på löftet att slå målrekordet i fyran – men med 17 mål efter våren måste han öka takten i höst. Toppbetyg även till Rasmus Johansson, Enånger, för sina 22 mål i femman och Camila Daza Torres, Edsbyn, som toppar i damtvåan med sina 12 mål.

VÅRENS SUPPORTRAR

Föne Ultras: Föne toppar västra sexan med en hel del skön draghjälp hemma på Movallen – med ett prima publiksnitt på 104 åskådare. Och med en livad och färgstark supporterklack som saknar motstycke i det lokala seriesystemet.