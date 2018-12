Snyggaste målen, skadorna och största busarna – så minns vi fotbollsåret i Hälsingland 2018

Läs mer: Hela vägen från division 6 till elitettan – så här var fotbollssäsongen i Hälsingland

HÄR ÄR ÅRETS…

...MÅLSPOTTARE

Thelma Persson i Bollnäs GIF gjorde 28 mål division 3 och Nahom Kifle Tedros i Bollnäs Kurd 29 mål i division 5.

...MÅLSPOTTARE 2

Iggesunds anfallare Niklas Norman vann skytteligan i division 3 mellersta Norrland med 21 mål.

...CITAT 1

Trots seger med 7–0 mot seriekollegan IFK Östersund i Svenska cupen valde HuFF-tränaren Mikael Bengtsson att plocka fram den stora sågen: " Vi leder med 2-0 men jag tycker inte vi ska vara nöjda med vår prestation, det är för dålig kvalitet på det vi gör totalt sett".

...CITAT 2

Tränaren Örjan Oscarsson såg rött när hans Tallåsen tvingades lämna walk ower redan i den fjärde omgången. "Jag blev irriterad på spelarna om jag ska vara ärlig. Det är vissa som prioriterar andra saker än att spela match".

...GÄSTSPEL

Ex-allsvenske Hjalmar Öhagen förstärkte Stugsunds IK under två matcher i DM.

...MARDRÖMSSVIT 1

Ljusdals IF inledde elitettan med att spela 14 matcher i rad utan att vinna.

...MARDRÖMSSVIT 2

Bollnäs GIF radade upp en nästan lika lång dyster svit innan första trepoängaren kom i tolfte omgången.

...KASTAR IN HANDDUKEN

I januari drog sig Ljusdals IF ur division 4. Och strax före seriestarten gjorde Långhed samma sak i division 5. Under sommarhållet slängde sedan Stugsund in handduken i division 4. Inte heller Korskrogen i damtrean lyckades slutföra säsongen.

...DM-MÄSTARE

Edsbyns IF och Hudiksvalls FF.

...ÅTERBUD

Ljusne lämnade walk ower i kvartsfinalen i DM mot Norrala och Marma mot HuFF i semifinalen.

...MÖRKER

Bristen på fotbollsspelare i Hälsingland.

...MEDIESTRATEGI

Mittmedia hade avtal på att sända alla Ljusdals IF matcher i elitettan. Klubbens svar? Att förbjuda spelarna från att prata direkt med reportrarna. Allt skulle istället gå genom en presskontakt. Oerhört märkligt i Hälsingland år 2018.

...FALL PÅ MÅLSNÖRET

Team Hudik ledde serien inför den sista omgången. Men efter 2–2 mot Skutskär i avslutningsmatchen försvann chansen till serieseger och avancemang till division 1.

...TIDIGA JULKLAPP

Med bara några dagar kvar till julafton fick ändå Team Hudik en friplats i ettan.

...FULLTRÄFF 1

Andreas Smedbakkens 2–1-mål mot Ytterhogdal var en av tio finalister till årets drömmål i division 2. HuFF-spelaren bjöd också på ett mål – som var nästan lika snyggt – mot IFK Luleå i mitten av juni.

Se målet mot Ytterhogdal 1.05 in i klippet i spelaren nedan.

...FULLTRÄFF 2

Ljusdals anfallare Cornelia Kapocs 2–2-mål mot Asarum.

Se målet i spelaren nedan

...KARRIÄRLYFT 1

Efter att ha fått sparken av bottenlaget Hammarby tog Bollnäsbördige tränaren Olof Unogård över regerande svenska mästarna Linköping.

...KARRIÄRLYFT 2

Henrik Åhnstrand bytte från Hudiksvalls FF till allsvenskan och var med och lotsade fram GIF Sundsvall till sin bästa placering på år och dar.

...INHOPP

När HuFF kom med endast tre avbytare till matchen mot Täfteå. Det fick till följd att reservmålvakten Johannes Nyberg tvingades hoppa in som utespelare under slutminuterna.

...COMEBACK 1

Efter en lång skadefrånvaro var Pelle Lööf tillbaka på fotbollsplanen igen.

...COMEBACK 2

Efter tre års frånvaro från fotbollen blev Benny Dahlin ny tränare i HuFF

...MARDRÖMSSTART

Nykomlingen i trean Norrala IF inledde seriespelet på ett närmast mardrömslikt sätt – 0–9 mot Kvarnsveden, 1–6 mot Årsunda och 1–4 mot Slätta. Men säsongen fick ändå ett lyckligt slut med ett nytt kontrakt.

...KOLLAPS

Hudiksvalls FF ledde division 2 Norrland med sju poäng när fyra matcher återstod. Ändå blev det Boden som tog klivet upp i division 1. För övrigt femte gången på åtta år som HuFF slutar tvåa i serien.

...VI GJORDE DET IGEN

Fyra år i rad har Ilsbo SK lyckats med bedriften att kvala sig kvar i division 4.

...KVALMISSAR

Hudiksvalls FF, Bollnäs GIF och Delsbo IF gick alla ur kvalspelet som förlorare.

...NOLLA

Bollnäs GIF tredjelag i division 6 avslutade säsongen med 16 raka förluster och 12–152 i målskillnad.

...MEST VARNADE

Haris Camo (HuFF), Daniel Eliasson (HuFF) och Joel Nordgren (SFF) samlade vardera ihop åtta gula kort under seriespelet.

...PROFFSLIRARE

Jenny Hjohlman gjorde ett av målen i den avgörande playoff-matchen mot Roma när F.C. Florentia gick upp i Serie A.

...PYSPUNKA

Först rasade fotbollstältet i Ljusdal ihop i slutet av december 2017. Och i mars månad hände samma sak igen.

...JOJO-LAG

Rengsjö är tillbaka i division 3 efter en jojo-liknande resa senaste tre säsongerna. Seriesegern säkrades med fem poäng till godo till Delsbo.

...RAS

2017 var Ljusne AIK uppe i division 3. Nästa säsong är det division 5-fotboll som spelas på Ljusneborg.

...DUJBBLA RÖDA KORT

Dido Hussein var tillbaka på fotbollsplanen efter alla skadeproblem. Men rubrikerna under hösten handlade istället om två röda kort med två veckors mellanrum.

...VM-RESENÄRER

Johan Allgulander och Joakim Törn, båda från Hudiksvall, ingår i landslagets medicinska team och fick på nära håll uppleva när Sverige tog sig till kvartsfinal i VM i Ryssland.

...MYT

Att division 2 norra Svealand skulle vara en bättre serie jämfört med division 2 Norrland.

...TELEFONSAMTAL

Målvakten Nellie Wallner blev uppringd på morgonen. Några timmar senare debuterade 16-åringen för Sundsvalls DFF i elitettan.

...SKADA 1

Niclas Larsson i Hudiksvalls FF.

...SKADA 2

Victoria Forss i Ljusdals IF.

...SKADA 3

Alen Bahonjic i Bollnäs GIF.

...SKADA 4

Kion King i Hudiksvalls FF.

...TRISTASTE

All turbulens i Söderhamns FF.

...KANSKE NÄSTA ÅR

Norrala IF och Söderhamns FF inledde samtal om ett gemensamt lag i division 3. Men det får vänta, minst ett år till.

...KORTSLUTNING

Armin Balicevac i Ilsbo.

...KNASIGASTE

Säsongen 2019 blir det 14 lag i division 3 mellersta Norrland.

...EN SISTA BLICK FRAMÅT

2017 fick Cristoffer Ericson (Hudiksvalls FF) och Frida Pickles (Ljusdal) Silverbollen som årets bästa fotbollsspelare I Hälsingland. 2018 är tipset att samma utmärkelse går till Niclas Larsson i HuFF och Paulina Nyström i Ljusdal.