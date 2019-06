Över 50 lag från Hälsingland – här är allt du behöver veta om Hudik cup 2019

Läs mer: Vädret ställer till det för Hudik cup – tvingas flytta matcher: "Ett litet bakslag"

Hudik cup i siffror

Grundades: 1979.

Antal år: 41.

Arrangör: Strands IF.

Totalt antal klubbar: 119.

Totalt antal lag: 312.

Antalet matcher: 768.

Klubbar med flest lag anmälda: 1) Alnö IF (17), 2) Sundsvalls FF (15), 3) Strands IF (14), 4) Ope IF (12), Frösö IF (13), Norrala IF (11) IFK Östersund (8), Selånger FK (8)

18 klubbar från Hälsingland (antal lag inom parantes): Bergsjö IF (1), Delsbo IF (1), Edsbyns IF (3), Enångers IK (2), Forsa IF (3), Högs SK (4), IFK Gnarp (1), IF Team Hudik (6), Iggesunds IK (2), Ilsbo SK (2), Kilafors IF (1), Näsvikens IK (1), Norrala IF (11), Rengsjö SK (1), Strands IF (14), Strömsbruks IF (1), Stugsunds IK (1), Växbo IF (2).

Nordligaste klubb: Piteå IF FF.

Sydligaste klubb: Tyresö FF.

Antal klasser: 12 (flickor 10, pojkar 10, flickor 11, pojkar 11, flickor 12, pojkar 12, pojkar 13, flickor 13, flickor 14, pojkar 14, flickor 15 och pojkar 15).

Klass med flest lag: Pojkar 12 – 48 lag.

Klass med flest spelare: Pojkar 13 – 573 spelare.

Spelplatser: Björkberg (3), Glysis (3), Kungvallen, Hög (4), Sparbanken arena (3), Tunet, Näsviken (4), Ullsätter (8), Överås (2).

Största stjärnan i Hudik cup genom tiderna: Tomas Brolin, Näsvikens IK.

Hur ser Hudik cup-helgen ut?

Fredag 14 juni

Gruppspel

Lördag 15 juni

Gruppspel

Söndag 16 juni

Finalspel på Glysisvallens a-plan.

Hur går det i Hudik cup?

Grupper, spelschema, planer och resultat hittar du här.

Hur gick det förra året?

Flickor 14: Njurunda IK–IFK Viksjö 2–3 efter straffar (0–0, 1-1)

Flickor 15: IFK Timrå–IF Team Hudik 0–4 (0-1)

Pojkar 14: Hammarby IF–IK Huge 1-0 (0-0)

Pojkar 15: Selånger–Strömsberg 2-1 (2-1)

Pojkar 13: IFK Östersund–Kubikenborg 0-4 (0–3)

Flickor 13: Bollstanäs-Selånger 1-0 (0-0)

