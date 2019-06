FOTBOLLSSVEPET #9 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Ett sprucket ögonbryn och en hjärnskakning"

Varje måndag under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här är det – Fotbollssvepet #9.

Toppmötet i division 4

Edsbyn och Delsbo har gjort ett ryck som topplag i division 4 – och i onsdags var det dags för seriefinal. Det var till slut Edsbyn som gick vinnande ur en jämn match när resultatet skrevs till 0–1 på Delsbo IP. Matchens enda mål gjordes av Meron Debesay Ghebretinsae i den 24:e matchminuten. På Edsbyns egna Instagramkonto så beskrivs det som en riktig krigarseger.



Derbyt mellan Tallåsen och Ljusdal – som gjorde att Föne rycker i toppen

Inför förra veckans matcher låg Tallåsens IF, Ljusdals IF och Föne IK samtliga på 15 poäng i toppen av division 6 västra. Nu har Föne gjort ett litet, litet ryck. Samtidigt som de vann sin match mot Norränge med 4–1 spelade Tallåsen och Ljusdal oavgjort, 1–1, i derbyt dem emellan. Där var det Tallåsen som tog ledningen, men Ljusdal kunde kvittera en bit in på andra halvlek.

Ett sprucket ögonbryn och en hjärnskakning

Enånger vittnar på sitt instagramkonto om en tuff och jämn batalj mot serieledande Marma i division 5. En match som också innehöll flera skador för deras del. Efter tio minuter tvingades Stefan Hådell kliva av med ett sprucket ögonbryn efter en hård nickduell. Innan den första halvleken var slut fick även Ludwig Pettersson kliva av – det med diagnosen hjärnskakning efter att ha gått i backen efter en hård närkamp.

Matchen i sig blev en jämn sådan där Marma till slut kunde gå vinnande ur striden efter ett avgörande mål på tilläggstid. I tabellen gör Marma nu ett litet ryck och leder fyra poäng för Sandarne.



Tallåsens tuffa derbyvecka

Det blir ett antal hälsingederbyn i damernas division 2 södra Norrland under en säsong. Den gångna veckan betade Tallåsen av två stycken – och det blev för deras del två tuffa matcher. Mot Bollnäs förra måndagen blev det förlust med 0–7 och mot Edsbyn i onsdags förlust med 0–5.

Tillsammans med Mohed ligger Tallåsen i botten av tabellen, medan Edsbyn finns med i toppen. Bollnäs har å sin sida efter en tung start kommit igång ordentligt och återfinns nu i mitten av tabellen.

Näsviken ångar på

I damernas division 3 fortsätter Näsviken att ånga på i sin serie och toppar nu tabellen med en marginal på en poäng ned till tvåan Söråker – som visserligen har en match mindre spelad. Facit efter åtta spelade matcher är sex segrar, ett kryss och en förlust. Den gångna veckan togs den sjätte segern genom 2–0 borta mot Fränsta.

VECKANS BÄSTA...

Lag

Efter att ha tagit hem seriefinalen mot Delsbo på bortaplan så tar Edsbyns herrar hem titeln som veckans lag. Segern gör att Edsbyn nu toppar division 4 med en marginal på tre poäng ned till Delsbo. När halva säsongen är avklarad har laget samlat ihop 26 poäng efter åtta vinster, två kryss och en förlust.

Målskytt

Edsbyns Camila Daza Torres toppar skytteligan i division 2 södra Norrland med sina tio fullträffar på åtta matcher. Den gångna veckan, när Edsbyn vann derbyt mot Tallåsen med 5–0 stod hon för fyra av målen. Tätt bakom i skytteligan skuggar Bollnäs Amanda Källström med sina nio gjorda mål.