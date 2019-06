FOTBOLLSSVEPET #8 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Det var ett kryss ingen kunde se komma"

Varje måndag under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Här är det – Fotbollssvepet #8.

Topplagen som rycker inför seriefinalen

Det har blivit ett tydligt glapp i toppen av tabellen i Division 4. Edsbyns IF och Delsbo IF är på väg att att göra det till en dramatisk duell om seriesegern – och på onsdag möts de i en tidig seriefinal på Delsbo IP.

I senaste omgången hittade Delsbo sitt flow i andra halvlek borta mot Hällbo IF. Lagkapten Niclas Lindh satte första målet på straff, Filip Paulsson skruvade in en hörna direkt för 2–0 och Emil Sallander satte sigill på segern med 3–0. Det blev inte lättare för Hällbo när rutinerade Daniel Ölander åkte på en utvisning i andra halvlek.

Hemma på Ön hittade Edsbyn segersvänget igen – efter krysset borta mot Strand – och knäckte Ilsbo med 2–0. Och även där kom målen efter paus genom Ercan Mahsum och Anton Kring som nickade in 2–0. Edsbyn ligger därmed på 23 poäng, lika många som Delsbo i topp – men med ett mål sämre målskillnad. På tredje plats jagar Ilsbo med 17 poäng.

Superskrällen i derbyt!

Moheds SK hade inte direkt rosat marknaden i damtvåan hemma på Lägervallen. Men jösses så laget kom tillbaka efter käftsmällen (1–10) mot tabellgrannen Bollnäs GIF. Hemmamatchen mot topplaget Edsbyns IF blev en helt annan historia, en rolig för jumbon och desto snöpligare för rödvita tabelltvåan. Första halvlek var enligt förväntningar när Edsbyn kopplade grepp genom två mål av Julia Lennartsson och Camila Daza Torres – hennes sjätte för säsongen. Men i andra halvlek tog det en ny vändning – hemmalaget kom tillbaka starkt när Louice Frank reducerade med kvarten kvar och i slutminuterna kunde Elin Eriksson göra målet som gav Moheds andra poäng. Och en superskräll!

Veckans TV-match – tunga poäng för "Niken"

Som en del i satsningen på livesänd lokal fotboll visar vi fyra matcher under våren. Veckans sändning kom från Råsjövallen i Bergsjö där nykomlingen tog emot Näsviken i ett relativt bottenmöte med tunga poäng i potten. Och de kunde till slut gästerna ta med sig hem efter ett straffmål till 2–1 av Johan Szabo i den 65:e minuten.

Se höjdpunkterna från Råsjövallen i spelaren nedan:

Veckans täta toppstrid

En raffinerad toppstrid är under uppsegling i division 6 Västra – med de tre lagen Tallåsens IF, Ljusdals IF och Föne IK samtliga på 15 poäng – och dessutom med gemensamma matchraden 5-0-1. På torsdag väntar tungt toppmöte på Strömsborgs IP när Tallåsen tar emot Ljusdal.

Veckans klassiska cup

Hudik Cup fortsätter att växa som en av landets största och mest populära ungdomsturneringar. Den här gången med 312 lag som spelade 768 matcher – dock ingen hälsingeseger i den 41:a upplagan.

VECKANS BÄSTA...

LAG

Det har varit en produktiv vecka för Ljusne AIK i damtrean. Poängen har rullat in hemma på Ljusneborg, först med storseger (5–0) mot Hofors. Där noterade Clara Eriksson två av målen. Sedan lika rejäla 4–0 mot Kilafors, även då efter två mål av Clara Eriksson – totalt uppe i åtta mål. Med det lyfte LAIK till femte plats i tabellen, som bästa lag från Hälsingland – men hela 13 poäng efter ledande IK Huge.

MÅLSKYTT

Under flera år en skarp(skjutande) profil i trean med Rengsjö SK – nu har Robin Modd växlat upp nya säsongen i fyran med Kilafors. När det blev seger (4–3) borta mot Hudiksvalls SK stod 31-åringen för samtliga Kilafors mål. Med ett av Hälsinglands bästa tillslag på liggande boll smällde han in det första direkt på frispark – och när hemmalaget kom tillbaka från 0–3 till 3–3 hade Robin Modd en replik även på det med segermålet i den 87:e minuten. Med sina 11 mål skuggar han därmed Dido Hussein, Bollnäs Kurd, i skytteligans topp med 13 mål.