FOTBOLLSSVEPET #5: – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "En explosiv vecka med heta känslor och bengaler"

Hett värre del 1 – bengaltifo gav Föne energi i derbyt

Föne IK har ett eget "Ultras"-tifo av sällsynt snitt för ett lag i division 6 Västra. Inför lördagens heta derby mot Tallåsen lystes Movallen upp av bengaler och banderoller med texten "kriga för våra färger". Och det var en uppmaning som Föne skulle följa i en tät och tuff match (sju gula kort + en utvisning) mot ett Tallåsen som saknade både Fredrik "Sagan" Mårtensson och bandyprofilen Jonas "JP" Pettersson. Hemmalaget tog ledningen på en hörna direkt i mål av Robin Jonsson. Med tolv minuter kvar fixade Dennis Andersson en kvittering, men Föne fick sista ordet när Ulf Nordberg satte segermålet i den 89:e minuten inför 245 åskådare.

Hett värre del 2 – skandalscenerna på Solrosens IP

Bollnäs Kurd är ett topplag i fyran med hängivna supportrar – inte minst när det vankas hemmamatch på Solrosens IP. Men i bland kan känslorna svalla lite väl mycket, som under och (i synnerhet) efter veckans match mot Forsa. Gästernas unge lagkapten Tom Hellberg vittnade om en sorts gränslöshet med strypgrepp och en mobb med häcklare. Något som lagets stjärna Dido Hussein, som gjorde båda målen när Bollnäs Kurd vann matchen med 2–1, skämtar bort när han hyllar sig själv i sitt senaste YouTube-avsnitt av "The Kurdish Freak". Samtidigt medgav klubbens ordförande Shengo Hajo vissa problem och lovade testa med matchvärdar framöver. Och att hylla sina egna men samtidigt håna motståndare ger inga karmapoäng.

Hett värre del 3 – målfyrverkeri av Strand på Glysis

Kilafors IF har en motig upptakt på säsongen i fyran, och en tunn trupp. KIF kom till bortamatchen mot Strand med två avbytare, laget har fem startspelare på skadelistan och fyra avstängda efter kortinflation. Det gav ett – minst sagt - bräckligt försvar. Det tog bara åtta minuter (!) för Strand att smälla in de fyra första målen i ett explosivt fyrverkeri som gav storseger med hela 10–0. William Eliasson och Emil Forslund noterades för två mål vardera när Strands IF lekte hem enkla poäng för att haka på i tabellens relativa toppskikt.

Veckans krigande damer som hänger på i toppstrid

I damtvåan fortsätter kampen mellan Hälsingland och Gästrikland. I helgen drog Edsbyns IF till Åbyvallen i Valbo för att kämpa om tunga poäng för att hänga på i toppstriden. Och visst fick de rödvita med sig en full pott efter knapp seger med 2–1. Men det först efter en stark krigarinsats och två mål i första halvlek av Camila Daza Torres och Maja Axell – som också är en notorisk målgörare för Alfta GIF i handboll. Nu är det tre poäng upp till Gefles andralag i topp.

Veckans hetaste nykomling

Torleif Wikström är en energisk profil som gärna skriver böcker och som har kryssat runt bland flera olika lokala fotbollsklubbar på lägre nivå. Den här säsongen har han sjösatt helt nya föreningen IF Norränge (ligger strax utanför Arbrå) som har adopterat Vikingavallen i Vallsta som hemmaplan. Där lyfter Norränge med två raka storsegrar i division 6 Västra, 6–1 mot Kilafors andralag (tre mål av Loran Hajo) och i helgen 8–0 mot Bollnäs tredjelag (två mål av Rastam Hajo).

VECKANS BÄSTA...

Lag

Långheds IF: Byalaget från Ovanåker är tillbaka på den lokala arenan, och det med positivt besked direkt i västra sexan. Nykomlingen toppar tabellen med nio poäng, och tack vare en prima målskillnad på 26–9, efter fyra matcher. I helgen blev det tajt borta mot Bollnäs U, men till slut kunde Safi Amrollah sätta segermålet till 3–2 i den 84:e minuten på Solrosen. Det är dock tätt värre i den tidiga toppstriden, med fyra lag på nio poäng – Långhed, Tallåsen, Föne och Ljusdal.

Målskytt

Dido Hussein: Den "gamle" supertalangen må vara en stundtals kontroversiellt kaxig profil, men har (ingen skräll precis) kvalitet att leverera på sitt löfte i division 4. På god väg i sin rekordjakt har "The Kurdish Freak" smällt in åtta mål på de fyra första matcherna och har redan ryckt i skytteligan. Ofta handlar det dessutom om avgörande mål, som det i slutminuterna hemma mot Forsa.