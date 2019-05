FOTBOLLSSVEPET #4 – det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Hattrick av 39-åringen i första halvlek"

Varje måndag under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga spelade matcher utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Så här är det – Fotbollssvepet #4.

Dubbla mål – och derbyhjälte

Division 2 södra Norrland bjuder på ett antal hälsingederbyn under säsongen. I söndags var det Tallåsen och Mohed som möttes och hemmalaget satte tonen direkt i matchen. Helén Bäcklin steg fram som en stor matchvinnare genom att göra två mål i 17:e och 40:e minuten av den första halvleken. Då spelade det ingen roll att Jonna Tuohimaa reducerade för Mohed under andra halvlek. Talllåsen tog hem tre tunga poäng och klättrade därmed upp på femteplats i tabellen. Edsbyn är fyra på lika många poäng, Mohed ligger på åttondeplats och under nedflyttningsstrecket finns Bollnäs utan någon poäng.

Hattrick av 39-åringen i första halvlek

Han har en lång lista över klubbar som aktiv – men just nu håller 39-årige Tommy Öhrn till i Marma IF. Och han gör det också utan att visa några ålderskrämpor alls. I 4–2 segern mot Alfta var det anfallaren som stod i centrum genom att nästa göra tre mål, varav två på nick, i den första halvleken. Marma tog därmed sin fjärde raka seger och befäste serieledningen i division 5.

Två tvåmålsskyttar när Näsviken imponerade

Näsviken i den "norra" division 3-serien (Medelpad) har inlett säsongen starkt med två segrar och en oavgjord match. I söndagens drabbning på Tunet var Stödes andralag helt utan chans och segersiffrorna skrevs till hela 9–0. Katrine Rönnquist och Emma Persson stod båda för två av hemmalagets mål i matchen.

Veckans matchbilder...

...kommer från Åkersnäsparken i Forsa där Edsbyn tog sin fjärde seger på lika många matcher. Avgörandet kom redan i den 7:e minuten när Aimen Sewed satte dit matchens enda mål. Edsbyn – som åkte ur trean förra säsongen – är därmed enda laget i division 4 med full pott så här långt. Tvåa i tabellen är Delsbo med tio poäng och efter följer tre lag med sju poäng, Bollnäs Kurd, Ilsbo och Hällbo.

Veckans segerjubel!

I tisdags vann Enånger över Trönö på bortaplan med 6–2 efter ledning i paus med 3–0. Siffrorna kunde ha sett annorlunda ut om det inte vore för gästernas kapten Rasmus Johansson med nummer tio på ryggen som svarade för tre av målen. Och segern firades också rejält inne i omklädningsrummet på Trönö IP.

Veckans fotbollsspelande vinteridrottare

Vi nämnde tidigare här i fotbollssvepet om ett par hockeyspelare från Söderhamn/Ljusne som förstärker Sandarne i division 5. Men det finns fler vinteridrottare som fuskar med fotboll under sommarhalvåret. I Söderala spelar Brobergs Vadim Arkhipkin och just nu klubblöse Jesper Öhrlund. I Njutånger finns innebandyspelarna Alexander Hallvars Persson och Sebastian Blid till vardags i Hudik/Björkberg och Oskar Fahlberg från Håsta. Och i Tallåsen Ljusdals målvakt Axel Nilzon och Brobergs nyförvärv Jonas Pettersson. För att nu nämna några.

Veckans bästa

Lag

Norrala IF: Brist på spelare gjorde att Norrala i början av februari bestämde sig för att dra sig ur division 3. Men det finns ändå tillräckligt med spets kvar för att laget ska gå fram som en ångvält i den östra division 6-serien. Och veckan har kryddats med offensiv spets. Först besegrades Växbo på bortaplan med 5–2 och sedan även Gnarp med 10–0 hemma på Norrala IP.

Målskytt

Jonas Lööw Ohlson: Det är svårt att gå förbi Norralas anfallare - som var en av spelarna att stanna i klubben. Han inledde lite försiktigt med ett mål mot Växbo i onsdags innan det lossnade ordentligt med sex fullträffar mot Gnarp. Totalt sju mål alltså, vilket gör Lööw Ohlson till veckans hetaste spelare.

Straffskytt

Niclas Lindh: Delsbos lagkapten var säkerheten själv när han i den 85:e minten säkrade tre poäng genom att sätta 2–0 på straff bakom Dennis Lampert i Ilsbos mål.