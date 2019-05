FOTBOLLSSVEPET #2 – här är det hetaste från lokalfotbollen i Hälsingland: "Det var allt en oväntad skräll i fyran"

Varje måndag under hela säsongen kommer Sporten att sammanfatta de största lokalfotbollshändelserna – från division 2 och nedåt på damsidan och från division 4 och nedåt på herrsidan.

Vi går inte igenom samtliga matcher som spelats, utan väljer istället att plocka fram ett antal punkter som sticker ut lite extra.

Årets andra Svep tar avstamp i en oväntad utveckling i den heta serie som plägar kallas "Hälsingeallsvenskan".

En tidig skräll i fyran

Förra säsongen kvalade Ilsbo hem nytt kontrakt i division 4, och det med knapp marginal. Strand hade däremot topphäng som trea. Med det i fonden blev det en överraskande utveckling på Glysis. Emil Finnström (i friläge) satte tidigt första målet, och Ilsbo ökade på till 2–0 efter 27 minuter genom ett nickmål av Elias Finnström.

Strand kunde reducera före paus genom Markus Lindqvist, men hemmalaget hann också med att bomma en straff. Det var också en fin parad från vikarierande målvakten (normalt mittback) Micke Eliasson – som även spelade en huvudroll när Ilsbo kunde hålla undan till skrällseger. Och det utan något mål av Armin Balicevac – bara en sån sak...

Samtliga serier har rullat igång

Nu har samtliga lokala serier rullat igång i Hälsingland, de sista ut på vårens grönbete (nåja...) var division 2 damer och de två division 6-serierna.

I damtvåan fick Edsbyns IF en perfekt start med rejäl seger (4–1) i en tidig toppmatch borta mot Skutskär, rutinerade Fanny Gunnarsson visade vägen med två raka mål. Edsbyn sätta sigill genom sena mål av Camila Daza Torres och Julia Lennartsson. Tuffare blev premiären för nykomlingen Bollnäs GIF , förlust med 0–3 hemma mot Gefles andralag.

I östra sexan smällde unge Bashar Alsato in tre av målen när Strands andralag skrotade Gnarp med hela 8–1. I den serien gjorde Växbo comeback på seniornivå, det med förlust (2–6) borta mot Forsa 2.

I den västra sexan gjorde däremot Långheds IF comeback med dunder och brak efter storseger med 15–1 (!) mot Bollnäs tredjelag. Fem av målen kom under nio minuter i första halvlek. I samma serie gör nya klubben IF Norränge (under ledning av Torleif Wikström) debut först den 18 maj i hemmamatch (Vikingavallen i Vallsta) mot Kilafors andralag.

VECKANS BÄSTA

Lag

Edsbyns IF: Här är laget som siktar på en snabb retur till trean – och Edsbyn har sannerligen fått en präktig rivstart på det återtåget. Hela 6–1 borta mot Kilafors var ett styrkebesked som heter duga, efter 1–0 i paus kom urladdningen i andra halvlek på Knöttas. Aimen Sewed inledde målskyttet, och Sebastian Arbelaez Granada noterades för två av målen. Edsbyn har startat med två raka och 10–1 i målskillnad – kan något lag stoppa de rödvita?

Målskytt

Emil Svedberg: Långheds mest effektive med fyra av målen i den explosiva (15–1) premiären – och comebacken – i division 6.

Räddning

Micke Eliasson: I ett skadedrabbat Ilsbo fick mittbacken Eliasson hoppa in i målet i bortamatchen mot Strand. Och där kan vi snacka om en vass vikarie! Redan i första halvlek räddade han en straff – och i den andra fortsatte storspelet med flera avgörande räddningar som gav Ilsbo möjlighet att hålla undan till seger.

