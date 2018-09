Efter sköna avancemanget – Ljusdals klubbchef: "Det vore en otroligt härlig motståndare"

LÄS MER: Efter dramatisk avslutning – Ljusdal till gruppspel i Svenska Cupen: "Det blir extra speciellt"

Alla detaljer är inte spikade då den tredje omgången i Svenska cupen ännu inte är klar. Först 11 oktober skall den vara färdigspelad – och först då vet vi vilka alla kvalificerade lag är.

Klart är i alla fall att det blir fyra grupper, totalt 16 lag, och att det hela drar igång i februari. Högst sannolikt kommer Ljusdal få spela två gruppspelsmatcher hemma och en borta i och med att man kommer från Elitettan.

– Vi vet inte så våldsamt mycket mer än så, säger Ljusdals IF:s klubbchef Per Löfgren dagen efter avancemanget efter 1–0 mot Umeå IK i Härnösand.

Då det har spelats Svenska cupen-fotboll för herrar i BL Arena, fotbollstältet i Ljusdal – och att den även är besiktad för Elitettanspel räknar Löfgren kallt med att även Svenska cupen-matcherna vårvintern 2019 kommer att spelas inomhus.

Redan nu kan han redogöra för sitt och klubbens drömmotstånd...

– Det vore ruskigt roligt om Linköping kom, för intresset, för fotbollen, en otroligt härlig motståndare. Eller Piteå, ett bra lag som gått bra i allsvenskan. Toppmotstånd. Drömmotstånd, säger Per Löfgren, snabb med att tillägga:

– Resultatmässigt skulle det ju bli tufft naturligtvis, men samtidigt är det ju viktigt att bredda sig och visa fin fotboll.

I laget som slog Umeå IK på Högslättens IP i Härnösand fanns inte mycket att känna igen från en match i elitettan.

I korthet: Malin Larsson och Emma Gabrielsson är startspelare i Elitettan – och var bägge med från start mot Umeå. Normala startspelare som Linnea Engström, Ellika Persson och matchvinnaren Hayley Dowd hoppade in i mitten av andra halvlek. Matilda Wennberg, Jonnah Tönners och målvakten Linnéa Lif Jonsson satt på bänken hela matchen – och stjärnspelarna Frida Pickles, Paulina Nyström och Cornelia Capocs var inte ens med i matchtruppen.

Fakta – Ljusdals trupp i cupmatchen mot Umeå:

Startspelare: Moa Altin Elfving (MV), Linnea Löfstrand, Emma Gabrielsson (ut 66), Sara Olai, Samantha Brand, Sanna Signeul (K), Malin Larsson (ut 66), Joline Löfstrand, Frieindoyne Tewoldemedhin Bahta (ut 76), Johanna Forsberg, Amanda Hagelberg.

Avbytare: Linnéa Lif Jonsson (MV), Linnea Engström (in 66), Jonnah Tönners, Ellika Persson (in 66), Matilda Wennberg, Hayley Dowd (in 76), Clara Sjölund.

– Det visar att det finns en otrolig styrka i laget och föreningen. En boost för spelare som spelat mindre förut och nu går in och fixar det. Det visar att det här är ett lag som gör det tillsammans, säger Per Löfgren.

September har hittills också varit en succémånad för laget – storseger mot BK 30 , en pinne borta mot Asarum och avancemang i Svenska cupen.

– Hösten har börjat bra, det gäller att hålla i en trend och vi faller inte igenom i någon match utan presterar i varje, säger Per Löfgren.

– Hösten har börjat bra, det gäller att hålla i en trend och vi faller inte igenom i någon match utan presterar i varje, säger Per Löfgren.