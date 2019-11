Förstafemman vinnarvapnet i derbyt – S/L-backen stod för fem poäng: "En sådan kväll"

Derbyna mellan de båda lagen brukar av hävd vara täta, ovissa och hårda. Förra gången vann Alfta efter att ha avgjort i sista perioden. Och tisdagskvällens möte i Alfta ishall blev inget undantag. Owen Sobchak reducerade till 4–5 när mindre än fyra minuter återstod och sedan chansade hemmalaget med att ta ut ut målvakten. Men istället för kvittering avgjorde S/L och Blake Luscombe med ett mål i öppen kasse.

– Vi bjöd inte på så jättemycket. Nu gjorde Alfta fyra mål ändå, men vi hade ganska bra koll tycker jag. Även om vi hade kunnat göra några mål till satte vi våra lägen i både powerplay och spel fem mot fem. Det var en bra laginsats, säger Hampus Malm.

Han själv ökade på sin poängskörd rejält – från åtta till totalt tretton efter ett mål och fyra assist. 28-åringen säger också att han inte gjort så många poäng tidigare i en och samma match.

– Nej, inte som back i alla fall. Det var en sådan kväll och händer inte allt för ofta. Det är kul när det händer.

Hela S/L:s förstafemma levererade och var en stor förklaring bakom derbyvinsten. Blake Luscombe hade sin klubba med i alla sex målen. Jesper Gustafsson var tillbaka efter att ha missat några matcher på grund av skada och noterades för ett mål och två assist.

– Det är en femma som funkat under hela säsongen hittills och gjort mycket mål. Det är tre bra grabbar därframme också som snurrar på bra. Jag tycker att Blake (Luscombe) har hittat en nivå till i år. Det är också viktigt att få tillbaka Jesper (Gustafsson) som bidrar med mycket poäng och mål. Det ser riktigt bra ut faktiskt.

S/L har fått upp farten efter en trög start på serien. Laget har vunnit fem av de sex senaste matcherna.

– Vi har börjat spela enklare, går inte bort oss lika mycket och bjuder inte på lika många extramål så att säga. Vi prioriterar att ligga rätt först för chanser får vi alltid framåt. Det har vi gjort noggrant senast matcherna och det funkade även mot Alfta.

Segern och de tre poängen gör att S/L kliver förbi Alfta och upp på femteplats i tabellen. Tre poäng efter trean Valbo på den sista kvalplatsen.

– Det är topp tre vi satsar på. Det studsade lite vår väg med resultaten och vi tog några placeringar. Det är en sådan serie i år att alla slår alla. Det gäller att korta ner dipparna och studsa tillbaka direkt de gånger man förlorar. Och nu har vi också haft en bra svit, säger Hampus Malm.

Lindefallet är inne i en tung period för tillfället och under tisdagskvällen kom den sjunde raka matchen utan seger. Orsa vann till slut på sin hemmaplan med 5–2. Om Lindefallet ska hitta något positivt i eländet är det att laget var med och utmanade serietvåan i nästan 60 minuter. Fem minuter in i tredje perioden reducerade Matthew Perruzza (med sitt andra mål för kvällen) till 2–3 och gav Lindefallet hopp om poäng. Men det släcktes igen när Orsa avgjorde matchen med två mål under sista fem minuterna. Efter 15 spelade omgångar ligger nu Lindefallet under nedflyttningsstrecket. Två poäng skiljer upp till Smedjebacken på platsen ovanför.

MATCHFAKTA

Hockeytvåan A

Alfta–Söderhamn/Ljusne 4–6 (2–2, 1–2, 1–2)

Målen: 0–1 (04.50) Tyler Lepore (Blake Luscombe), 1–1 (05.21) Daniel Rafner (Owen Sobchak), 1–2 (09.58) Hampus Malm, (Blake Luscombe, Jesper Gustafsson), spel fem mot fyra, 2–2 (14.36) Martin Hellgren (Daniel Rafner, Owen Sobchak), spel fem mot fyra, 2–3 (25.15) Jesper Gustafsson (Blake Luscombe, Hampus Malm), spel fem mot fyra, 3–3 (28.59) Niclas Elfsberg (Robin Ehn, Linus Wedin), 3–4 (30.46) Blake Luscombe (Hampus Malm, Brandon Cercone), 3–5 (46.14) Blake Luscombe (Jesper Gustafsson, Hampus Malm), 4–5 (58.40) Owen Sobchak (Martin Hellgren, Erik Källänge), 4–6 (58.40) Blake Luscombe (Hampus Malm).

Skott: 30–38 (11–11, 10–13, 9–14).

Utvisningsminuter: 10–10.

Domare: Björn Larsson.

Publik: 228.

MATCHFAKTA

Orsa–Lindefallet 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

Målen: 0–1 (01.53) Matthew Perruzza (Jonatan Grandelius), 1–1 (16.44) Mattias Mårten, 2–1 (29.41) Daniel Hermansson, 3–1 (39.22) Daniel Hermansson, 3–2 (44.48) Matthew Perruzza (Tomas Russom, Per Eriksson), 4–2 (55.14) Daniel Hermansson, 5–2 (57.15) Joel Hanses.

Skott: 31–20 (10–7, 13–7, 8–6).

Utvisningsminuter: 4–6.

Domare: Andreas Eldebäck.

Publik: 178.