Första gången sedan i höstas: Noll smittade på kommunens boenden – "Lite andhämtning"

Under januari månad har covid-smittan på kommunens vård- och omsorgsboenden successivt avtagit.

På onsdagen kunde förvaltningschefen Anna-Karin Eklund konstatera att antalet smittade nu är noll.

– Just idag kan vi konstatera att ingen är smittad på något av kommunens boenden. En person blev friskförklarad i dag. Vi har endast ett misstänkt fall som hålls i kohortvård, säger hon.

För första gången på länge kunde nästan alla vara med och vi kunde diskutera andra frågor än covid-19

Att ingen nu är smittad betyder mycket för verksamheten, som under lång tid varit under ett hårt tryck.

– Ja, absolut. Vi får lite andhämtning i den ansträngda arbetssituationen som varit. Förhoppningsvis kan medarbetarna få lite återhämtning, kanske till och med ta semester om man inte kunnat göra det under jul- och nyår. Jag hoppas man tar tillfället i akt och gör det, säger Anna-Karin Eklund.

Hur länge sedan är det läget såg ut som det gör nu?

– Under hösten var det lugnare under en period, men då hade vi inte heller samma avstämning som vi haft nu på slutet. Vi har väl känt under hela januari att det gått åt rätt håll, säger hon och fortsätter:

– Vi hade möte med alla enhetschefer härom dagen. För första gången på länge kunde nästan alla vara med och vi kunde diskutera andra frågor än covid-19. Det är inte normalläge, men nu kan vi jobba med annat som vi också ska arbeta med i organisationen. Våra covid-team finns ju för att kunna träda i kraft om läget skulle förändras. De är absolut inte avvecklade.

En oro finns såklart för ytterligare en våg

Och att blåsa av pandemiläget och på något sätt tro faran är över är långt ifrån aktuellt, understryker Anna-Karin Eklund.

– Vi har inte ändrat på några restriktioner överhuvudtaget. Det är precis samma som gäller som tidigare. En oro finns såklart för ytterligare en våg, så vi kan inte släppa det, men vi hoppas att vaccinet ska ge en effekt.

Och hur går vaccineringen?

– Den här veckan vaccineras Enriset och Åsgården för andra gången. Sedan är vi klara med alla vård- och omsorgsboenden. Den här veckan påbörjas också vaccineringen för dem som har hemsjukvård, först i Ljusneområdet. Det är för att de ska slippa åka in till hälsocentralen.

Hur märks det på personalen att smittoläget har lättat?

– Sjukfrånvaron just nu är 9,5 procent. Där har det legat under några veckors tid. Men naturligtvis är det skönt att vi har det här lugnare läget nu. Speciellt för medarbetarna som har gjort ett enormt jobb under i stort sett hela förra året, säger Anna-Karin Eklund.