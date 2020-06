Först inställda konserter – sen drabbades Nina Söderquist av inbrott: "Känns otäckt"

Sommarstugan skulle vara en avkopplande plats under den rådande coronapandemin. Men när sångerskan Nina Söderquist med familj kom fram till fritidshuset, som ligger i området kring Hällbo, upptäckte de att någon hade brutit sig in och sökt igenom byggnaderna.

– De har till och med klättrat upp på taket och plockat ner solcellerna. Det känns otäckt, säger Nina Söderquist.

Fönster och dörrar var uppbrutna men inomhus var det fortfarande ordning och reda. Bortsett från att ett flertal saker saknades, som verktyg och batterier. Kvar på gården låg en slängd yxa.

– Jag tror att de haft råkoll på vad de var ute efter. Det är ingen större oreda eller att de har rivit runt i garderober och köksskåp utan de har bara tagit de dyraste grejerna som fanns, säger Nina Söderquist som under onsdagen inväntade polisens tekniker.

Hos polisen har man under de senaste veckorna sett en viss ökning av anmälda inbrott i de västra delarna av landskapet.

– I just det området har vi två öppna ärenden där vi inväntar vad teknikerna kan hitta. Det är bra att försöka hålla uppsikt och just sommarstugor kan vara inbjudande eftersom det går att vara ifred på dessa platser innan sommarsäsongen har dragit igång, säger Anders Siguardsson, förundersökningsledare vid polisen i Bollnäs.

För Nina Söderquist är känslan av att någon varit inne bland deras saker värre än de saknade verktygen. Nu vill hon uppmana fler att vara vaksamma och våga fråga okända personer vad de gör på ett visst område.

– Det är klart att det är stora summor och att det inte känns bra. Men det är aldrig roligt att någon är inne bland ens saker och jag är tacksam för att vi inte var där och att det hände oss något. Samtidigt vill jag lyfta fram civilkuraget och vikten av att vara synliga och nyfikna, säger Nina Söderquist.

Nu väntar en relativt lugn sommar där mycket tid kommer att tillbringas i sommarstugan. Den uppskjutna turnén tillsammans med Berglund, Harryson och Wells har flyttats till hösten.

– Det finns inga jobb alls nu så det är tungt. Det ironiska är att det innan allt detta såg ut vara mitt bästa år men nu är allt tomt, säger Nina Söderquist som ändå har ny musik på gång.

Under sommaren släpper hon en låt tillsammans med andra rockartister för att samla in pengar till äldre som har det jobbigt under den pågående pandemin. För de insamlade pengarna kommer de att köpa blommor som ska delas ut på äldreboenden.

– Jag hoppas att det kan bli ett ljus i mörkret för många, säger Nina Söderquist.