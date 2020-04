Förre klubbchefen talar ut – rasar mot krishanteringen i Bollnäs: "Så jävla pinsamt"

I skuggan av den stora coronakrisen stormar det rejält kring anrika Bollnäs GIF.

Robert Lindgren har legat lågt, duckat för svallvågorna – men nu tycker den förre klubbchefen att det är dags att kliva fram och göra även sin röst hörd.

– De kommer säkert att bli skogstokiga nu, men det skiter jag i. Jag har tröttnat på det här nu, säger Robert Lindgren.

Udden i kritiken är riktad mot de som han anser vara drivande i krishanteringen – adjungerade styrelseledamoten (tidigare ordförande) Jan Isaksson och Jocke Olsson, ny i styrelsen sedan augusti.

– Jag har inga problem med att få kritik och stå till svars för saker och ting, det ingår i jobbet. Men då måste man ha mer fakta att komma med än vad Jocke Olsson och Jan Isaksson har, säger Robert Lindgren, som i samband med att spelarkontrakten sades upp blev kallad till ett möte med Olsson och Isaksson.

– De kommer in och säger att de ser mig jobba vidare med marknad och arenaprojektet, men har inget svar på vad som ska hända med mina övriga arbetsuppgifter. Sedan undrar de varför jag skulle behöva en arbetsbeskrivning. Kan de inte vara mer rakryggade och ge mig sparken där de står, då tycker jag de ska ställa sina platser till förfogande, säger Lindgren, som även är kritisk mot drastiska åtgärder som att kicka ungdomsansvarige Ronny Persson och marknadsansvarige Johnny Skoglund.

– Det är så jävla pinsamt som de har gjort, så här behandlar man varken mig eller övriga anställda. Och vem eller vilka ska sköta deras arbetsuppgifter? Det finns ingen klar bild av det heller. Det är också typiskt att det första som tillsätts är en spelargrupp, och inget för marknaden. Nu när det är pengar in som behövs.

Men du kan se att det ändå finns en kris att hantera?

– Jag är fullt medveten om att det är en ansträngd ekonomisk situation, men det är först när bokslutet kan sättas den sista april som vi vet säkert hur det ser ut. Fram till dess blir det bara spekulationer. Det är också först då som de olika bolagen kommer in i bilden, de finns inte med när en budget läggs för själva bandysäsongen.

Hur menar du att det här läget bättre skulle hanteras då?

– Alltså, det går inte att sitta lugnt i båten heller, inte när det gäller klubbens ekonomi. Men jag tror mer på att man rider ut den stormen tillsammans, att man pratar med varandra för att hitta en bra lösning i stället för att ställas mot varandra. Nu är det bara att sparka folk till höger och vänster för att framstå som handlingskraftig, säger Robert Lindgren.

Han är inte heller överens med krisgruppens (och styrelsens) syn på faktorerna bakom de stora förlusterna under året – Camp Valhalla (förläggning av vindkraftsarbetare i vandrarhemmet) och "En annan dag", julderbyt mot Broberg.

– Vad gäller Camp Valhalla så gav det vissa intäkter så länge de var här, sedan var det sagt att det skulle vara en längre period och då hade det såklart genererat mer pengar. Men det här ingick inte i budgetplaneringen i april. Jag har aldrig varit med om att lägga en budget där man räknar in våra bolag.

– Vad gäller derbyt mot Broberg som löpte vidare på ett lyckat arrangemang. Visst, vi hade hoppats på runt fyra tusen åskådare, nu kom det 2 800 och det var ändå den match som gav mest intäkter under säsongen. Men att kalla det för en förlust...det beror på hur man ser det, säger Robert Lindgren.

Hur ser du på synpunkten att spelartruppen varit för kostsam?

– Det blev en extra kostnad när Niklas Prytz blev skadad och vi fick värva in Pertti Virtanen, men vi sänkte också ett antal kontrakt den här säsongen. Om spelarbudgeten inte hade varit rimlig, då hade väl styrelsen sagt nej. Och det var inga spelare som avslutade säsongen i förtid.

Det var för sex år sedan – i höjd med den förra mer påtagliga krisen – som Robert Lindgren klev fram ur Sören Perssons skugga som ny klubbchef i Bollnäs.

Under åren har han varit drivande i både jakten på sponsorer och sportslig framgång.

Klubbchef Lindgren myntade för några år sedan även devisen; "Aldrig mera lagom".

Något som han får äta upp i dessa – i dubbel bemärkelse – krisdagar.

– Det där är absolut inget jag ångrar, det handlar helt enkelt om att försöka göra sitt jobb så bra det går med allt i föreningen och alltid sträva efter något bättre. Vi har fått in fler ungdomar, fler medlemmar och visat upp några ganska hyfsade spelare under de här åren.

Hur ser din arbetssituation ut i dag?

– Jag går till kansliet varje morgon, det finns ett jobb med att slutföra säsongen. Jag har också en dialog med partners och spelare som kontaktar mig, jag får inte ringa dom. Det handlar inte om en titel, men någon måste göra jobbet och jag tror inte på en elitförening som bygger enbart på ideella insatser. Med ett bra jobb på ungdoms- och damsidan ger det mer intäkter på sikt, med ett elitlag för övre toppen ger det mer intäkter både från sponsorer och publik. Men det kräver att det finns en daglig organisation på plats, hade vi fortsätta enligt den linje styrelsen bestämt hade det blivit en bra verksamhet.

Har du någon framtid i föreningen – du är erbjuden att jobba 75 procent med marknadsfrågor och 25 procent med hallprojektet?

– Jag är villig att jobba vidare för föreningens bästa om de vill ha mig kvar, men då måste jag få veta vad jag ska göra. Jag vill ha en skriftlig arbetsbeskrivning att ta ställning till för att kunna ta ett beslut. Samtidigt kan jag ha svårt att se mig jobba i en anställning under de former som verksamheten bedrivs just nu. Jag har inga hard feelings mot föreningen, men ser på saker väldigt annorlunda än Jocke och Jan. Det kan göra det svårt att arbeta tillsammans, säger Robert Lindgren under en intervju som görs när han är på väg med bil mot Stockholm.

Finns det även andra alternativ för dig att överväga?

– Låt mig säga så här, det finns en del saker att fundera på.

Bandypuls söker Jan Isaksson och Joakim Olsson för en kommentar.