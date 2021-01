Förlängt alkoholförbud med kort varsel slår mot krögare: "Känns som dom inte förstår branschen"

Den 24 december infördes alkoholförbud från klockan 20 på landets restauranger, samtidigt som det tidigare maxantalet för sällskap sänktes från 8 till 4 personer. Förbudet som var tänkt att gälla fram till den 15 januari, har sedan förlängts till den 24 januari – och under torsdagen förlängdes det återigen fram till den 7 februari.

Av Söderhamns restauranger är det mot dem som är beroende av alkoholförsäljning och vanligtvis har öppet länge som restriktionerna slagit hårdast.

– Det har drabbat jättemycket. Just med tanke på att man går in på den värsta perioden, säger Emma Sundberg från Eat and meet, och syftar på januari och februari som normalt går sämre.

Restaurang Krysset har förlorat stora intäkter under 2020, men värst har det varit från och med november.

– Förra året jobbade vi 363 dagar i sträck med 15 till 18 timmar per dag. Vi betalar för att jobba, vi behöver låna pengar för att överleva, säger Yusuf Besara.

Det är inte restriktionerna i sig som är problemet, utan det uteblivna och felriktade stödet, menar han. Han jämför med kollegor i andra länder där man stängt ned verksamheter som sedan fått hjälp med sina fasta kostnader.

– Om vi inte får pengar måste vi säga upp personalen. Och sen några månader till, men får vi inte tag i pengar då bommar vi. Vi har försökt att inte visa det utåt men det är kärvt, säger han.

På Månses i Stugsund som tidigare endast haft kvällsöppet på fredagar har man haft bättre förutsättningar.

– Det har gått helt okej för vår del, men visst känns det av. Men vi hade en bra sommar och det lever vi på nu, säger Malin Eliasson.

Istället för fredagens á la carte har man på Månses infört en meny för upphämtning.

– Man får försöka hitta nya vägar. Det har tagits emot bra tycker jag. Och så kommer vi öppna så fort det släpper, säger Malin Eliasson.

På Mandarin Palace har hämtmaten varit en räddning. Trots det påverkas omsättningen och i första hand blir det en fråga om att dra ner på personal.

– Efter november har det påverkats väldigt snabbt och det är väldigt få som vill komma ut, säger Mengmeng Ye.

Även om restaurangerna drabbats olika är alla är överens om att regeringens ofta sena besked sätter käppar i hjulet.

Malin Eliasson tycker det känns som att man inte riktigt har koll på branschen och förstår hur den fungerar. Att det tar tid att planera sin verksamhet och att leveranser måste bokas flera dagar i förväg.

– Det är ju himla tokigt. Det är som att de glömt bort att informera. Jag vet att många kollegor hade tänkt öppna upp och redan bokat in sällskap, säger hon.

Emma Sundberg på Eat and meet berättar att de inför förra lördagen redan hunnit annonsera, boka in gäster och beställa extra mat. Hon är även kritisk till den uteblivna informationen kring det kommande omställningsstödet.

– Stöden måste komma, de säger att det ska komma men det kommer inte, säger hon.

Hur länge man klarar sig med de förutsättningar som är nu, är ovisst.

– Det går inte att planera. Nu är det bara att försöka överleva.