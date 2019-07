Föreningsreferat: En lyckad resa

Tack KJ-Buss för den härliga turen som förde oss genom Vildmarksleden nyligen. Cirka hälften av resenärerna, 31 st, var SPF-medlemmar. Vi hade underbara dagar med skickliga guider och Kent Johansson (KJ-Buss) vid ratten. Alla kände vi oss trygga med den lugna körningen. Vi märkte inte av om han gasade eller bromsade.

Dag 1 åkte vi till Härnösand för att hämta vår reseledare, Lage Dahlqvist. Färden gick vidare mot Höga Kustenbron, sedan till minnesmärket över Ådalshändelserna år 1931. Lunchen intogs på Hallstaberget i Sollefteå. Färden fortsatte mot Vilhelmina för övernattning.

Dag 2. Besöket hos sameslöjdaren Sven-Åke Risfjell, var mycket uppskattat. Färden gick vidare mot Trappstegsfallet för fotostopp. Därefter åkte vi till Fatmomakke med dess kyrkstad och kåtor. Klimpfjäll med Norgefarargården blev nästa uppehåll, varefter Saxnäsgården med besök på Ricklundsgården med guidad förevisning blev ett intressant inslag. Alla njöt av utsikten över det stiliga Marsfjället, Stöken samt den spegelblanka Kultsjön.

Dag 3. Vi fortsatte Vildmarksvägen mot Stekenjokk, där vi stannade för ännu en fotografering samt njöt av naturen och den härliga friska fjälluften. Samebyn Ankarede med dess kåtor och kyrka var väl värt besöket. För att komma till Hällingsåsfallet fick vi köra en krokig och smal väg. Fallet gav ett mäktigt intryck, innan vi reste vidare mot Strömsund för övernattning.

Dag 4. Sista dagen var det hemresa från Strömsund via Sundsvall, där vår eminente reseledare lämnades av. En viktig händelse under bussturerna är alltid bussfikat. Tack, Elisabeth, för alla goda kakor du bakar åt oss. Alla kan vi skriva under på att vi haft en fin resa med många underbara minnen. Tack Kent! Vi kommer gärna åter för nya bussresor.

Tacksamma SPF-resenärer, genom Margareta och Sune Zetterström, Bollnäs.