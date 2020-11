Föreningen var i kris – nu hyr nytt företag med golf och shuffleboard in sig: "Finns ett behov"

För bara en månad sedan stod Forsbacka SK:s lokaler tomma. Alla evenemang och tillställningar fick ställas in och ingen bokade lokalen. Samtidigt sinade antalet medlemmar, och föreningen var osäker på hur länge de skulle klara av att betala hyran.

– Vi vet inte om vi har pengar till el. Utgifterna för byggnaden är för stora sett till inkomsterna just nu, sa Anna Ekengren från föreningen i en intervju.

I dag ser allt annorlunda ut. När man kommer in i lokalen möts man av ett publikljud som kommer från den stora golfsimulatorn. Bredvid den står ett shuffleboard redo att användas, och lokalen ger ett livfullt intryck.

Men hur blev det såhär?

I våras slog Söderhamnsborna Dennis Johansson och Janne Lundqvist till när de såg en annons på en golfsimulator. Janne Lundqvist driver vanligtvis en egen bilverkstad och Dennis Johansson arbetar inom räddningstjänsten, men de hade länge pratat om att starta något ihop och såg då sin chans.

– Vi båda tycker det är kul att göra saker och kände att en golfsimulator var en bra idé, säger Dennis Johansson.

– Det finns ett behov över saker att göra här. Men vi kände att ska man ha företagsevent räcker det inte bara med en golfsimulator, utan då investerade vi även i shuffleboard eftersom att alla kan vara med och spela, fortsätter Janne Lundqvist.

När investeringarna var gjorda saknades något av det viktigaste – en plats att vara. Vännerna letade lokal men upptäckte snabbt ett problem. Med golfsimulatorn krävdes det att takhöjden var minst tre meter hög. I samma veva kom lösningen på den problematiken. De läste en artikel i tidningen om Forsbacka SK och deras problem under pandemin, och de tog kontakt med föreningen.

– När vi båda kom in här kändes lokalen rätt direkt, säger Janne Lundqvist.

De fick ja på att hyra in sig i ett halvår som start och sedan början av november har de flyttat in med sitt nystartade företag Söderhamns golf och shuffleboard.

– Det känns jättekul, ja helt fantastiskt bra. Det enda som är tråkigt är allt med corona, säger Dennis Johansson.

Starten har varit tuff under pandemin, men de ser ändå att deras verksamhet kan locka. Familjer kan komma dit och pensionärer får reducerat pris under dagtid så att de har möjlighet att träffas vid lugnare tider. All bokning sker just nu via telefon men de arbetar även med en hemsida.

– Vi har planer på företagsevent, speciellt riktat på afterwork där vi ordnar med catering. Men nu under pandemin, med de nya restriktionerna, får det ligga lite på is, förklarar Janne Lundqvist.

Målsättningen är att skapa en plats dit Söderhamnarna kan komma och ha roligt, samtidigt som de självklart vill gå runt som företag. Hur framtiden ser ut lämnar de därför öppet.

– Vi får se vad som händer efter ett halvår, vi har mycket egna idéer men lyssnar på kunderna, säger Dennis Johansson.

– Ja, säger de som är här att de tycker att vi borde ha något mer får vi se vad som händer, inflikar Janne Lundqvist.