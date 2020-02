Förening kämpar för att få bidrag till renovering av folkets hus – behöver nytt tak: "Verkligen akut"

Läget är akut för Folkets hus i Njutånger. Under en lång tid har taket behövt bytas, och nyligen rasade en del av det in.

Men renoveringen är kostsam och för föreningen är det svårt att få in de nödvändiga bidragen.

– Det vore supertråkigt om skicket skulle bli så illa att huset inte kan användas, säger Åsa Norling, ordförande i föreningen.