Förändringar på näringslivsenheten har skapat problem – chef anklagas för favorisering: "Vi har olika uppfattningar"

I oktober lämnade fackförbundet Vision in en skrivelse där de påtalade arbetsmiljöproblem på näringslivsenheten, där Faxepark och Visit Söderhamn ingår. Sedan dess har företagshälsan kopplats in och påbörjat sin utredning.

Bakom problemen finns bland annat en omorganisation som gjordes efter sommaren.

– När jag kom hit ville man utveckla båda Faxepark och Visit Söderhamn. Då gjorde jag en förändring i augusti 2018 och satte in en teamledare på Visit, för att jag ville lägga otroligt mycket tid på Faxepark och näringslivsfrågorna, säger Hans-Göran Karlsson, näringslivschef.

Det framgår i olika handlingar att det finns personal som är missnöjd med förändringarna. Enligt en skrivelse från Vision står det att det finns brister i facklig samverkan.

Den nya tjänsten som teamledare utlystes aldrig.

– Vi hade önskat att man hade samverkat i frågan. Det var ju en projektanställning från början, sen blev det en tillsvidaretjänst som inte samverkats, säger Lisa Johansson, ordförande på fackförbundet Vision i Söderhamn.

Hans-Göran Karlsson menar att han gjort förändringarna helt enligt regelboken.

– Jag kan säga så här, jag kommer inte gå in på enskilda personalärenden. Men jag har gjort det by the book enligt HR. Allt är MBL-förhandlat, säger han.

Facket säger ändå att man önskat en samverkan?

– Vi har lite olika uppfattningar hur det där gick till.

Så du tycker att ni hade samverkan?

– Jag har gått by the book på det här, där HR varit inkopplat. Man kan säga att vi haft olika uppfattningar. Sen kan det alltid bli diskussioner ändå, säger Hans-Göran Karlsson.

Annan kritik från personal är att man upplever orättvisa, kränkningar och bristande tillit. Personal menar också att näringslivschefen pratat skit om folk på kommunen och att det sker en favorisering av personal.

Bakgrunden till den upplevda favoriseringen är att Hans-Göran Karlsson och den nyanställde teamledaren känner varandra sedan länge, redan innan de båda började arbeta för Söderhamns kommun. När Hans-Göran Karlsson var chef för kultur- och samhällsserviceförvaltningen under 2017 tillsatte han personen som projektledare för att utveckla Hällåsen-området.

En månad senare blev Hans-Göran Karlsson näringslivschef och han valde då att ta med sig projektet till kommunstyrelseförvaltningen. Han säger själv att flytten av projektet gjordes utifrån att han startat det och skulle fortsätta driva det.

Det går sedan bara några månader på kommunstyrelseförvaltningen innan projektledaren får en fast tjänst på Visit Söderhamn som teamledare. En tjänst som tidigare inte fanns. Fortfarande står det i arbetsbeskrivningen att teamledaren ska utveckla Hällåsen då det återstår ett år kvar på projektet.

Men nu finns det i stället en ambition att flytta tillbaka projektet till kultur- och samhällsserviceförvaltningen igen. Teamledaren stannar dock kvar på Visit Söderhamn.

- Jag tycker det är ganska naturligt, eftersom KUS har hand om Hällåsen och Hällmyra. Det är logiskt att det ska ligga där, säger Hans-Göran Karlsson.

Arbetsuppgiften att utveckla Hällåsen finns kvar i tjänsten. Om det tas bort, vad blir det kvar att jobba med då?

– Det blir de traditionella Visitfrågorna. Att jobba med besöksnäringen, turistinformation och marknadsföra både platsen Söderhamn och event.

Samtidigt står kommunstyrelsen inför stora sparkrav. Enligt mål- och resursplanen behöver man spara 10-15 tjänster. Var de ska plockas från är i dagsläget oklart.

När Hans-Göran Karlsson får frågan om han var medveten om det tuffa ekonomiska läget när teamledaren anställdes hösten 2018, och hur han i så fall motiverar beslutet att anställa ytterligare en person i sin enhet, svarar han att han inte har något mer att tillägga i ärendet.

Man kan se det som att det finns en favorisering om du skapar en tjänst när det inte finns budgetutrymme för det?

– Vi har olika uppfattningar om det. Det är därför det blir en utredning med företagshälsan om det nu.

Vilken är din uppfattning?

– Jag tycker att vi har kört by the book, sen har jag full respekt för att man kan ha en annan uppfattning. Det får man ta på allvar.

Arbetsmiljöproblemen på enheten upplever Hans-Göran Karlsson är en slags paradox. Samtidigt som det finns problem så finns det också ett stort driv bland personalen, säger han. Han har själv reflekterat över sitt sätt att arbetsleda.

– Får jag ett uppdrag så ska jag leverera det uppdraget, det är min bestämda uppfattning. Sen kommer jag från näringslivet och det är lite annorlunda än offentlig förvaltning. Jag är van med raka puckar och att man pratar öppet och diskuterar saker, säger han.

Trots att medarbetare kontaktat Hans-Göran Karlssons chef, individuella samtal har hållits och en skrivelse från facket lämnats in kan han inte säga konkret vad problemen är.

– Omorganisationen är den biten som man kan ta på. Men sen är det svårt att ta på det andra. Det säger till och med företagshälsan. Därför jag tycker det är så viktigt att de fått komma in och prata.

Hur ser du på omorganisationen i backspegeln?

– Som jag ser det var det nödvändigt att göra det där, för att jag har ett uppdrag också och ska jag genomföra det så tyckte jag det var nödvändigt. Det vidhåller jag än idag.