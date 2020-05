Föräldrarnas förslag till politikerna – se skissen här: "Bygg en ny skola på Håsta"

Sedan skolutredningen presenterades i början av 2019, har både föräldrar och elever protesterat mot förslaget att Håsta skola ska läggas ner och eleverna flyttas till Västra skolan.

Nu ligger frågan om skolstrukturen på is i lärandenämnden under ett år, men föräldragruppen på skolan vill ändå göra sina röster hörda, för att deras idéer ska tas med i framtida beräkningar.

– Vi har hela tiden sagt att vi inte vill att man lägger ner skolan, men det innebär också att vi måste vi fokusera på vad vi vill i stället. Vi vill visa vilka är våra visioner är och lägga fram alternativ till att stänga skolan, säger Paulina Palm.

Under ett möte i skolans matsal förra hösten bestämde föräldragruppen sig för att lämna in ett medborgarförslag till kommunen.

– Det vi vill är att man utreder möjligheten att bygga en ny skola på Håsta och ställer det i relation till andra förslag. Här finns ju mark tillgänglig och läget är perfekt, inte minst med tanke på planerna att utveckla nya bostadsområden västerut. Om visionen är att Hudiksvall ska växa till 25 000 invånare i staden så är det konstigt om skolan i ett attraktivt bostadsområde skulle stängas, säger Thomas Johnson och fortsätter:

– Avståndet till skola och förskolor är ändå avgörande för var man väljer att bosätta sig.

Föräldrarna har många argument för att Håsta skola ska få vara kvar, både ekonomiska, pedagogiska och socioekonomiska.

– Det pratas mycket om likvärdig skola, och här har vi elever från olika socioekonomiska områden, det är väl definitionen på en likvärdig skola? säger Henrik Johnsson.

Just nu har skolan både platsbrist och renoveringsbehov, och en modul har hyrts in som en tillfällig lösning. Men i stället för att flytta eleverna hoppas föräldrarna nu på en ny skolbyggnad. Undervisningen skulle då kunna fortsätta i de befintliga lokalerna under byggnadsarbetet.

Föräldrarnas förslag innehåller ett montage med en skiss, som illustrerar ett alternativ över hur en ny byggnad skulle kunna uppföras där det i dag finns en grusplan på skolgården.

– Vi hoppas att man tänker på vilka besparingar det här kan innebära mer långsiktigt. Visst kostar det att bygga nytt, men ser vi tio år framåt så finns det en vinning i det, säger Paulina Palm, och får medhåll från Henrik Johnsson:

– En nybyggnation på Håsta skulle inte vara dyrare än en nybyggnation på Väster, vilket skulle behövas om eleverna flyttas dit. Jag är inte heller övertygad om att man kan spara så mycket på en större skola långsiktigt. Vi har inte sett några utredningar som visar att det skulle vara bra med större enheter, säger han.

Än så länge har de inte fått någon respons på förslaget, annat än att det just nu ligger hos Hans Gyllow, planeringschef i kommunen.

– Under hela den här tiden är det ingen politiker som återkopplat eller frågat hur vi tänker sedan vi skickade in förslaget i slutet av förra året. Det måste väl ändå vara spännande att medborgarna kommer med förslag som ingen utredare har funderat över, säger Thomas Johnson.

– Det vi hoppas på är att politikerna bara lyssnar och utreder det på allvar. Då kommer vi i alla fall att känna att vi har gjort allt vi kunnat för att våra barn ska få gå kvar på skolan, säger Paulina Palm.

Bakom förslaget står ett stort antal föräldrar, som har startat både en hemsida, en Facebooksida och ett Instagramkonto, för att informera om gruppens idéer.

– Det här har skapat en väldigt bra sammanhållning bland oss föräldrar, det är ett otroligt engagemang, säger Jessi Barka.

Planeringschefen Hans Gyllow har påbörjat handläggningen av ärendet, men kan inte gå in på detaljer.

– Jag tittar på vad de vill, och går igenom det befintliga materialet, och tittar på vad det finns för förutsättningar. När den bedömningen är klar så kommer jag att lämna det vidare till politiken, säger han och fortsätter:

– Det här handläggs precis på samma sätt som alla medborgarförslag, även om jag förstår att det finns ett stort intresse kring det.