För få vargar i landet – men för många lokalt: "Ligger långt över beslutad förvaltningsnivå"

Naturvårdsverket har beslutat att det ska finnas minst 300 vargar i Sverige.

Genom den omräkningsfaktor som tagits fram består en familjegrupp av tio vargar, vilket gör att det totalt i landet ska finnas minst 30 vargpar med valpar för att nå målet om 300 vargar.

I Gävleborg har viltförvaltningsdelegationen, med lokala representanter från berörda näringsverksamheter och politiken, gemensamt beslutat att länet kan ha fyra föryngringar och således 40 vargar.

– Vi har gjort en preliminär uppskattning redan nu och den visar att vi berörs av elva familjegrupper, alltså ett par med valpar. Det innebär mellan 70 och 80 enskilda individer, vilket vi i år hittat genom DNA, säger Hans Nordin, naturbevakare på Länsstyrelsen Gävleborg, och påpekar att den snöfattiga vintern gjort det svårt att inventera och hitta vargarna.

– På grund av det är vi inte helt färdiga med vissa områden, men vi har utöver familjegrupperna hittat tre till fem revirmarkerande par. De löper och parar sig nu och kommer troligen att vara familjegrupper nästa år.

Läs även: Vi anordnar debatt om vargen – besök oss på plats och ställ din fråga här

Årets totalinventering är ännu inte avslutad och sammanställd, men förhandsbeskedet visar att länet ligger långt över det lokala målet. Någon licensjakt för att minska vargstammen är heller inte aktuell, eftersom Naturvårdsverket inte låter länsstyrelserna ta beslut i frågan.

– Det är för att den lokala förvaltningen är underordnad den nationella på 30 föryngringar, och förra inventeringssäsongen hittade man inte så många. Enligt politiska beslut har vargen då inte gynnsam bevarandestatus och därför får man inte förvalta enligt de lokala nivåerna, säger Hans Nordin.

Hur återspeglas detta i den lokala vargstammen?

– Vi träffar målet dåligt. Lokalt i Gävleborg ligger vi långt över vår beslutad förvaltningsnivå, men Naturvårdsverket delegerade inte till länsstyrelsen om att få jaga varg 2020.

Läs även: Kjell letar nytt jobb – halverar fårgården på grund av vargar: "Det blir en massaker och det vill jag inte vara med om"

Tätast mellan reviren är det i dagsläget i Bollnäs och Ovanåkers kommuner, men även i Ljusdal. Där har Facebook-grupper startats för att hjälpa såväl privatpersoner som djurägare att hålla koll på vargarna och var de befinner sig.

– Det får inte plats mer vargrevir där, så det är ganska tätt i de kommunerna. Det som händer om det blir fler revir är att de befintliga blir mindre till ytan, vilket i sin tur innebär ett ökat predationstryck på älg och rådjur. Exempelvis vet man ju att en familjegrupp eller par tar ungefär 120 älgar på år, blir det ett till revir inom samma område blir det dubbelt så många älgar som stryker med.

Läs även: Orolig för sina barn och sina djur – känner en klar förändring: "Vargarna kommer allt närmare"

Personer i dessa grupper är upprörda eftersom att vargarna numera rör sig i samhällena. Varför har de börjat dyka upp där?

– Vi har fått mer vargar in i byar som söker lätta byten, så som rådjur. Vi märker det i Ovanåker, Bollnäs och Ockelbo kommuner. Men det dyker upp lite varstans, det här problemet med vargindivider som har en tendens att bli naiva.

– De ser inte människan som ett hot eftersom att de inte blivit jagade. De har inte någon negativ erfarenhet av människor och bebyggelse och då kan de helt enkelt utvecklas till vargar som letar lättillgänglig föda.

De senaste fem åren har drygt 40 ansökningar om skyddsjakt lämnats in till Länsstyrelsen Gävleborg, varav ett fåtal beviljats. Av dessa har bara ett fåtal lett till att en varg fällts, bland annat i Ovanåkers kommun efter att en varg attackerat en hund i koppel.

Under hösten och vintern har ett antal skyddsjaktsansökningar lämnats in till länsstyrelsen, varav fyra, gällande de vargar som rört sig i byarna i Ovanåkers kommun, nyligen lämnats in.

Hur beslutet i en sådan ansökan blir kan Joel Isensköld, enhetschef, inte svara på i förväg. Däremot menar han att frågan om skyddsjakterna återigen letat sig in i de politiska leden och resonemangen som förts där kan göra att myndigheten tolkar saker annorlunda.

– Det verkar enligt mig finnas en del oklarheter, eller hur man ska uttrycka sig. Det är inte helt tydligt vad som gäller alla gånger och kommer det in en ansökan tar vi det i beaktande av nuvarande läge. Det kanske leder till något annat än tidigare, men det kan jag inte svara på.

– Det händer saker nu i alla fall, för nu är det mer på tapeten än på länge, säger Joel Isensköld.

Läs även: Kommunen agerar mot närgången varg – söker skyddsjakt: "Börjar bli för allvarligt"

Fungerar skyddsjakten bra, enligt dig?

– Jag tycker att kriterierna för hur skyddsjakt ska bedrivas behöver ses över.

Är det svårare att få skyddsjakt i Gävleborg än andra län?

– Nej, det vill jag inte påstå. Vi gjorde en genomlysning efter Svensk jakts granskning och sedan 2014 har vi fällt ett antal vargar i länet.

– Jag är inte av den uppfattningen av att vi är mer strikta än någon annan, säger Joel Isensköld.