Folkteaterns nya skådespelare Robert Hannouch har delat scen med Elton John

Här kan du läsa första delen i "Nya ansikten i Folkteaterns ensemble": Lotta Stenshäll

Vad var det som fick dig att söka dig till Folkteatern?

– Jag har länge velat söka mig till Folkteatern och när jag såg utlysningen skrev jag in direkt. Jag fick erbjudande att vara på teatern för tre år sedan men kunde inte då jag fortfarande jobbade i London. Jag har sedan dess hoppats att få komma hit.

Kände du till något om Folkteatern innan du sökte de nya uppdragen och vad har du i så fall hört?

– Jag hade hört så mycket gott om teatern och kände till deras repertoar, som jag är väldigt förtjust i.

Vad tror du kommer att skilja sig i att ansluta till en fast ensemble jämfört med att bilda en tillfällig ensemble för bara en produktion?

– Jag har jobbat som frilansande skådespelare och musikalartist hela min karriär med både pjäskontrakt och längre kontrakt. Jag har dock alltid känt mig otroligt välkomnad av den fasta ensemblen på dom arbetsplatser jag varit på som haft det. När jag sökte till Folkteatern så fick jag komma på rekryteringsdagar där vi jobbade i workshop-form men de flesta från den fasta ensemblen. Det var oerhört givande och ensemblen var väldigt välkomnande. Så sammanfattningsvis ser jag mycket fram emot arbeta med den fasta ensemblen såväl som den nya.

Folkteatern vill spela i hela Gävleborg och föreställningar kan inta små bygdegårdar. Har du tidigare spelat i sådana sammanhang och ser du fram emot att möta Folkteaterns trogna publik i länet?

– Det är det jag älskar mest med teater och jag tycker att teater och scenkonst ska finnas tillgängligt för alla, överallt! Jag har väldigt starka minnen från spelningar i bygdegårdar överallt i hela Sverige. Har turnerat med Riksteatern och det var sådan fröjd att få möta publiken i de små såväl som stora sammanhangen. Längtar och ser fram emot att möta publiken runtom i länet. Det är kul när man får komma tillbaka till vissa spelplatser och när man börjar känna igen folk där.

Musik har alltid spelat en stor roll i Folkteaterns föreställningar? Hur ser din relation till musik inom teatern ut?

– Det var genom musiken som jag upptäckte scenkonsten. När jag i min intervju fick höra hur viktig musiken var för Folkteatern så blev jag så glad! Jag har jobbat väldigt mycket med musikteater och musikal och tycker det ska bli kul att komma till en arbetsplats som värdera musiken högt.

Vad har du gjort under pandemin och hur har du påverkats yrkesmässigt av att scenerna tvingats till nedstängning?

– Under pandemin har jag varit lyckligt lottas och fått jobba på. Det började med att jag i våras var ute på turné med Riksteatern, den föreställningen blev tyvärr inställd efter bara fem spelningar. Men under min tid på Teater Västernorrland så har vi lyckats hitta nya sätt att vara verksamma, både på distans men vi har även kunnat repetera med skyddsutrustning etcetera. I höstas fick vi spela för 50 personer och var ute på turné. Och våren började vi med att repetera en föreställning som får premiär nästa år istället. Vi har precis repeterat färdigt en föreställning som vi förhoppningsvis ska få spela i olika sammanhang. Vi börjar med att spela på ålderdomshem runtom i länet. Det ska bli så kul att få möta publiken igen.

Berätta, vad gjorde du när du stod på samma scen som Elton John?

– Jag var helt enkelt med och körade bakom honom. Jag bodde och jobbade i London i cirka 11 år och jag gick samma skola som han hade gått, the Royal Academy of Music i London, och det var via skolan jag fick jobba med honom första gången (Royal Albert Hall, 2009) och sedan fick jag komma tillbaka och köra på flera gig (London Palladium, London Roundhouse, 2013).