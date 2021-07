Folkhögskolan krattade manegen inför Jonnas drömutbildning: "Hade aldrig klarat av det annars"

Jonna Korva blev mamma till en liten kille när hon var sexton år gammal. Hon försökte få ihop gymnasiestudierna och vara mamma samtidigt, men upplevde att hon inte fick möjlighet att anpassa sina studier på det sätt som hon hade behövt. En plan lades upp och man bestämde att Jonna skulle sköta eftermiddagslektionerna på distans så att hon hann till hämtningarna på dagis.

– Men man följde inte upp tillräckligt och till slut blev jag inskriven på extralektioner om eftermiddagarna istället, vilket inte alls fungerade, berättar Jonna.

Ett ytterligare försök att läsa in gymnasiebetygen gjordes via Komvux. Den historian slutade på ett liknande sätt, med ett lektionsschema som helt enkelt inte gick ihop med livet som småbarnsmamma som bor utanför tätorten. kombinerat med omständigheter som att hinna till dagis innan stängning, har Jonna också autism och har tidigare kämpat med psykisk ohälsa. Det var svårt för Jonna att ha möjlighet att plugga in gymnasiebetygen, och utan gymnasiebetyg är det svårt att få jobb eller att vidareutbilda sig.

I en nyligen släppt rapport från MUCF konstaterar man att unga vuxna som av olika anledningar inte studerar eller jobbar ofta gynnas av den särskilda pedagogiska miljö som finns på folkhögskolorna. Därför har man gjort bedömningen och föreslagit för regeringen att folkhögskolornas roll ska stärkas vad gäller unga som varken studerar eller jobbar. Det traditionella sättet att studera passar inte alla, och då är ofta folkhögskolan en bra väg, kommer rapporten fram till.

Maria Sjöndin som är lärare och studie- och yrkesvägledare på Forsa folkhögskola, säger att hon känner igen sig mycket av det som rapporten har kommit fram till.

– Vi har många kursdeltagare som kommer hit och säger att de alltid har hatat skolan. Men så kommer de in i klassrummet, trivs bra i klassen och går till slut ut härifrån med gymnasiebetyg. det är fint, folkhögskolan är viktig, tycker Maria.

Till slut så började Jonna på Forsa folkhögskolas allmänna distanskurs. Där hittade hon rätt i studierna. Hon har fått mycket stöd utifrån sina behov, som mest rör det sociala runt om kring och inte själva studierna. Exempelvis har Jonna blivit informerad om hur planen för lektionen är redan innan lektionen börjar, så att hon kan känna sig förberedd vilket har hjälpt mycket.

– Jag har fått ett så bra stöd. Nu tog jag studenten efter vårterminen, och jag har sökt lärarutbildningen till hösten. Jag drömmer om att bli högstadielärare i svenska och engelska, men det hade aldrig gått utan folkhögskolan, berättar Jonna.